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L'efficacité folle de Ferran Torres
information fournie par So Foot 21/09/2026 à 09:08
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L'efficacité folle de Ferran Torres

L'efficacité folle de Ferran Torres

À force, ça va finir par devenir gênant pour les défenseurs. Ferran Torres est entré ce dimanche soir au Vélodrome avec le PSG et, comme souvent depuis son arrivée, il n’a pas traîné pour se faire remarquer. L’Espagnol a placé une tête sur un centre de Désiré Doué pour ouvrir le score face à l’OM (2-1).

Un petit quart d’heure plus tard, il aurait même pu doubler la mise. Le champion du monde en est à six matchs et il a surtout marqué 7 buts sur ses 7 premiers tirs cadrés avec le PSG.

AC pour SOFOOT.com

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