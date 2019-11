Le catalogue Yvert et Tellier 2020 fait apparaître des hausses ponctuelles pour les timbres classiques et les modernes tout en se rapprochant de plus en plus d'une encyclopédie.

Le catalogue de cotation des timbres de France de référence, l'Yvert et Tellier 2 020, est paru. Ce volume compte 1 500 pages, contre 1 324 pour l'édition 2019, et pèse 1,4850 kg contre 1,3480 kg !... Notons tout de suite qu'il en existe une version numérique !

Ces différences traduisent d'importants changements, comme se plaît à le souligner Benoît Gervais, le PDG des éditions Yvert et Tellier, dans le mensuel L'Echo de la timbrologie : « Ce catalogue a été totalement remanié, insiste-t-il, en particulier sa partie classique [les timbres émis avant 1900]. Nous nous sommes réappropriés la mise en page, qui a été beaucoup copiée, en présentant dans cette section, un numéro par page et en faisant un effort de pédagogie significatif du n° 1 au n° 60 » : ainsi, chaque timbre à l'effigie de « Cérès « et ceux émis durant l'Empire bénéficient d'une page complète qui donne leurs cotes pour les versions « standards », pour les paires, les blocs, les oblitérations. Rien que cette partie (1849-1871) gagne ainsi une trentaine de pages, qui profitent à des reproductions de timbres sur lettres plus nombreuses.

Au rayon des nouveautés, le lexique philatélique, qui fait l'ouverture du volume, a été entièrement revu, avec « de nombreux termes nouveaux, en supprimant les définitions désuètes. Nous l'avons également parsemé d'illustrations afin d'en rendre la lecture attrayante », précise Benoît Gervais dans l'éditorial du catalogue. Si disparaissent les définitions inutiles de « cadres variés », « décentré », « légende », apparaissent en revanche « « aérogramme », « flamme », « interpanneaux » ou « mon timbre à moi »... Le lexique montre désormais, par exemple, une « impression sur raccord », un « défaut d'essuyage », ou un « piquage à cheval ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr