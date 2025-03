L'éditeur d'un livre sur l'affaire de Crépol dénonce des menaces de mort contre les auteurs

Des fleurs déposées devant la salle des fêtes de Crépol, le 22 novembre 2023 dans la Drôme, où Thomas, un adolescent, est décédé après avoir été frappé à l'arme blanche lors d'un bal ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Les Éditions Grasset, qui ont publié jeudi un livre d'enquête sur l'affaire d'homicide à Crépol (Drôme), où a été tué un adolescent en 2023, ont dénoncé vendredi des menaces de mort contre les auteurs.

"Depuis plusieurs jours, les auteurs, le livre et l'éditeur sont calomniés par certains médias, harcelés par nombre de sites ou réseaux sociaux qui véhiculent mensonges et contre-vérités sans même avoir lu l'ouvrage", a affirmé Grasset dans un communiqué.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, Thomas, un lycéen de 16 ans, avait été victime, lors d'un bal, de coups de couteau lors d'une rixe entre les jeunes habitants de ce village et un groupe d'autres jeunes arrivés dans la soirée.

L'affaire avait suscité une vive polémique dans la classe politique, la droite et l'extrême droite l'élevant en emblème d'une insécurité dans les zones rurales due, selon elles, à des habitants de quartiers urbains défavorisés.

Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer l'auteur des coups de couteau mortels. Quatorze personnes, dont trois mineurs, sont mises en examen pour "homicide volontaire et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée".

Cette affaire est retracée dans "Une nuit en France", de Jean-Michel Décugis, journaliste du Parisien, Pauline Guéna, romancière et scénariste, et Marc Leplongeon, journaliste de L'Équipe.

Le livre donne des prénoms de personnes mises en cause. Et il souligne la récupération politique de cette affaire, autour d'un prétendu "racisme anti-blanc", chez des médias et élus qui ont fait de l'insécurité un thème récurrent.

Dans son communiqué, Grasset cite le texte de menaces qui visent les auteurs. Certains internautes leur souhaitent par exemple le sort réservé aux collaborateurs après la Libération.

"L'éditeur et les auteurs entendent signaler tous les messages ou propos haineux aux instances judiciaires", a précisé Grasset.