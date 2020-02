Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Écosse s'impose sans difficulté contre l'Italie Reuters • 22/02/2020 à 17:23









L'Écosse s'impose sans difficulté contre l'Italie par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Écosse remporte son premier match du tournoi des 6 Nations. Contre l'Italie, le XV du Chardon a fait le nécessaire pour gagner sur le score de 17 à 0. Stuart Hogg a inscrit le premier essai de la rencontre en solitaire à la 23e minute pour son équipe. En seconde période, Chris Harris est allé aplatir pour faire le break contre des Italiens ambitieux mais sans réussite aujourd'hui. Maladroit au pied, Adam Hastings a marqué puis transformé le dernier essai de la partie en toute fin de rencontre pour arracher le bonus offensif. L'Italie était réduit à 14 durant les dix dernières minutes après le carton jaune reçu par Zani. L'Écosse prend la troisième place provisoire du tournoi, avant les matchs du Pays de Galles et de l'Angleterre ce week-end. L'Italie concède une troisième défaite de suite et se dirige vers une nouvelle cuillère de bois.

