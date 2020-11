Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ecosse et l'Angleterre débutent bien Reuters • 14/11/2020 à 18:54









L'Ecosse et l'Angleterre débutent bien par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi continuait la compétition amicale d'Automne avec deux matchs au programme. Tout d'abord l'Italie recevait l'Ecosse et s'est inclinée sur le score de 28-17. Cette victoire avec bonus offensif permet aux Ecossais de prendre seule la tête du groupe avec le match annulé entre la France et les Iles Fidji. C'est la cinquième victoire consécutive de l'Ecosse alors que l'Italie enchaîne sa septième défaite de suite. L'autre match opposait l'Angleterre et la Géorgie et les Anglais se sont imposés sur le score de 40-0 dans un match dominé de bout en bout. Cette victoire vient répondre à celle de l'Irlande contre les Pays de Galles, et leur permet de prendre la première place du groupe grâce au bonus offensif.

