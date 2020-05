L'économie sociale et solidaire "utile pour sortir de la crise"

L'économie sociale et solidaire (ESS), en structurant de "nouvelles filières économiques à impact social et environnemental", sera "utile" pour "sortir de la crise" provoquée par l'épidémie du coronavirus, estime le haut-commissaire à l'ESS, Christophe Itier, dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche.

"L'économie contributive nous sortira de la crise mieux que le mirage facile d'un perpétuel après", estime M. Itier, qui plaide pour "un esprit de coalition public-privé-société civile" afin de "développer les solutions entrepreneuriales de terrain et les innovations qui, face aux besoins du quotidien (...), placent les impacts sociaux et environnementaux au coeur de leur action".

"La relocalisation de l'industrie de la chaussure à Romans-sur-Isère est emblématique de ce que les entreprises de l'ESS sont capables de porter en coalition avec l'ensemble du monde économique , les collectivités et les citoyens", souligne-t-il.

"Donnons-nous pour ambition de structurer de nouvelles filières économiques à impact social et environnemental, utiles à cette sortie de crise mais surtout déterminantes pour un avenir soutenable en ce qui concerne nos modes de production, de consommation et plus généralement de vie", souhaite le haut-commissaire.

"Créer ces filières nous permettra de pleinement saisir toutes les opportunités", ajoute-t-il.