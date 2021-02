L'économie repartira quand le "couvercle" du Covid sera retiré (économiste Bercy)

L'économie européenne devrait repartir cet été, une fois retiré le "couvercle" de la crise sanitaire, a assuré mardi la cheffe économiste du Trésor, Agnès Bénassy-Quéré, relativisant le retard pris dans la campagne de vaccination en Europe.

L'économiste en chef de la prestigieuse direction du ministère français de l'Économie a appelé à "prendre un peu de recul" par rapport aux chiffres de la vaccination égrenés "au jour le jour", lors de l'édition 2021 du Bercy France Export.

"Normalement, à l'été, la vaccination aura été massive, nous, on est encore sur l'idée d'une normalisation de l'économie européenne à l'été", a ajouté Mme Bénassy-Quéré.

Un optimisme qui n'est pas partagé par les économistes universitaires, a-t-elle reconnu, qui "pensent que c'est un choc majeur, psychologique et que, durablement, les entreprises et les ménages vont avoir de l'aversion pour le risque et vont modifier leur comportement".

Mais pour les économistes qui "ont les mains dans les chiffres, aussi bien dans les banques centrales que dans les ministères des finances", l'image qui s'impose est celle d'un "couvercle et que, quand on enlève le couvercle, l'économie se redéploie très rapidement". En atteste selon elle la "vigueur de la consommation" en France en juin et juillet, en sortie de confinement, ainsi qu'en décembre (+23%), quand les commerces ont été autorisés à rouvrir.

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a elle aussi assuré récemment que 2021 serait "l'année de la reprise" et le Fonds monétaire international a même revu à la hausse sa prévision de croissance pour 2021. Il s'attend désormais à un rebond de 5,5% du PIB mondial contre 5,2% trois mois plus tôt, à la faveur de l'accélération de la vaccination et des plans d'aide massifs des gouvernements.