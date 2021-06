L'économie "repart plus vite que ce qu'on pensait, c'est une excellente nouvelle", estime Elisabeth Borne

Plus de 785.000 embauches ont été recensées en mai, "le plus haut niveau depuis 15 ans", s'est réjouie la ministre du Travail jeudi 24 juin sur BFM Business.

La ministre du Travail Elisabeth Borne, le 5 janvier 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

La reprise est là, le rebond est "net" et l'économie "repart", se félicitait le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans un entretien début juin au Journal du Dimanche . "On a des signaux très positifs" , a confirmé jeudi 24 juin sur BFM Business la ministre du Travail Elisabeth Borne.

"On avait déjà eu les chiffres de l'Insee sur les créations d'emplois au premier trimestre, +90.000 emplois alors même qu'on avait encore beaucoup de restrictions sanitaires. On vient d'avoir les chiffres des embauches du mois de mai et on est à 785.000 embauches, ce qui est le plus haut niveau d'embauche depuis 15 ans" , s'est réjouie la ministre.

"Ca montre que notre économie est en train de repartir" . En conséquence, "on a une forte baisse des salariés en activité partielle" dont le nombre est passé de "3 millions au mois d'avril, à 2,3 millions au mois de mai alors même que les restrictions sanitaires ont été levées le 19 mai", a encore indiqué Elisabeth Borne, soulignant de surcroît qu'il y avait "de très bonnes nouvelles" dans les indices de confiance des chefs d'entreprise.

L'économie "repart plus vite que ce qu'on pensait, c'est une excellente nouvelle" , a-t-elle souligné.