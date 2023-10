L'économie française "a bien résisté" mais est confrontée à une inflation persistante

L'économie française "a mieux résisté" que le reste des économies européennes cette année mais est confrontée à une inflation qui persiste davantage, du fait de la levée des mesures de soutien aux ménages qui auront un impact sur les prix, a déclaré à l'AFP le chef-économiste du Fonds monétaire international (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas.

Le Fonds a publié mardi son rapport annuel sur l'état de l'économie dans le monde (ou WEO), prévoyant notamment pour 2023 une croissance un peu plus élevée en France que ce qu'elle anticipait lors de ses précédentes prévisions, en juillet, à 1% contre 0,8% il y a trois mois, alors que la zone euro devrait finir l'année à tout juste 0,7%, notamment tirée vers le bas par la récession attendue en Allemagne.

Celles de 2024 restent en revanche inchangées, à 1,3%, légèrement au-dessus de celles pour l'ensemble de la zone euro (1,2%).

L'économie française a notamment profité de "l'importance des services" et en particulier de la reprise du tourisme "un peu comme d'autres pays de la zone euro", à commencer par l'Espagne et l'Italie.

Mais "ce que l'on voit dans les chiffres, c'est qu'il y a aussi un rebond de la production industrielle. Il y a un rebond dans le secteur de l'automobile, dans le secteur aérien, dans la production d'énergie, notamment du fait de la remise en marche des centrales nucléaires", a détaillé M. Gourinchas.

La France avait été confrontée en 2022 à l'arrêt simultané de près de la moitié de son parc nucléaire, après notamment la découverte de micro-fissures dans les circuits de refroidissement des réacteurs, forçant le pays à s'approvisionner davantage à l'étranger.

Si la croissance est plus élevée que dans la zone euro, le retour de l'inflation vers des eaux plus clémentes, autour de 2%, sera en revanche plus lente qu'ailleurs, estime le FMI.

Parmi les causes, "une économie qui a été plutôt bien protégée en 2022, avec par exemple différents boucliers énergétiques", mais du coup leur fin entraîne une hausse des prix, "on l'a vu par exemple avec l'augmentation du prix de l'électricité intervenue pendant l'été", a souligné M. Gourinchas.

"Par rapport à des pays qui n'ont pas eu de mesures aussi agressives de protection et donc une inflation beaucoup plus forte mais aussi un recul plus marqué, la France a eu une inflation plus faible mais aura une désinflation plus lente", a prévenu le chef-économiste du Fonds.