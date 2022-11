L'économie française à "besoin de bras" en mathématiques

L'économie française a "besoin de bras" en mathématiques, ont alerté mardi les organisateurs des prochaines Assises des mathématiques, en soulignant le déficit d'enseignants-chercheurs dans ce domaine.

"Il y a des besoins partout, d'ingénieurs avec une forte formation mathématique, d'étudiants en masters de mathématiques, mais aussi de docteurs en mathématiques", a dit lors d'un point de presse Stéphane Jaffard, membre de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) au CNRS, organisateur des Assises.

La France reste en pointe dans ce domaine, comme en témoigne le classement de ses meilleures universités ou l'octroi de prix prestigieux à ses chercheurs. Mais ces lauriers sont "peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt", selon M. Jaffard.

Il a évoqué un "véritable âge d'or des mathématiques qui pourront contribuer à résoudre de très nombreux problèmes de la planète", selon lui. Mais si des pays ont lancé "des plans ambitieux pour hisser leur école mathématique à la hauteur de ces enjeux, à l'inverse la France réduit lentement la voilure".

Le directeur général de l'INSMI, Christophe Besse, a fait état d'une "baisse de 8% du nombre d'enseignants-chercheurs en mathématiques depuis l'année 2000 et dans le même temps une augmentation de 7% des enseignants-chercheurs toutes disciplines confondues".

Les Assises, organisées par l'INSMI avec le soutien du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et prévues à Paris du 14 au 16 novembre, doivent dresser un état des lieux de la discipline, identifier les nouveaux besoins en mathématiques et formuler des propositions pour y répondre.

Une étude récente a montré l'impact croissant des mathématiques dans l'économie, où elles sont impliquées à hauteur de 18% pour le produit intérieur brut et concernent 13% des emplois salariés.

"La communauté mathématique est à un tournant avec une multiplication des opportunités et nous n'avons clairement pas les bras pour les saisir", regrette M. Jaffard. Celui-ci a donné pour exemple de "nouveaux besoins en théorie des nombres, du fait du développement de la cryptographie quantique", cruciale pour la sécurité des communications.

Il a constaté l'existence de besoins "vitaux" à l'échelle du pays, qui "n'apparaissent pas forcément au niveau local de recrutement des universités". D'où la nécessité, via les Assises, d'une "réflexion nationale" sur le sujet.

Pour sa part, le lauréat 2022 de la prestigieuse médaille Fields, Hugo Duminil-Copin, aimerait "casser l'idée reçue consistant à associer l'utilité des maths avec l'excellence".

Il a plaidé pour "insister sur l'aspect ludique et créatif des mathématiques, dès le plus jeune âge", avec notamment un "droit à l'erreur" souvent absent dans cet enseignement.

Pour le mathématicien français, la discipline doit être considérée au-delà de son seul rôle pour l'économie, et "sortir de l'école, de l'Université et des entreprises" pour répondre à des enjeux concernant tous les citoyens. Par exemple, "comment convaincre de l'importance d'un vaccin ou de la valeur d'un sondage sans notion de probabilité?".