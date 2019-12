L'économie du deux roues dopée par le mouvement social

A l'approche de la grève, les magasins de cycles, réparateurs et autres bourses à vélos n'ont pas désempli.

« C'est pour les vélos, cette file d'attente ? » Dans le centre de Paris, samedi 30 novembre, au milieu des passants déjà affairés à leurs courses pour les fêtes, un homme affiche une mine dépitée. Des dizaines de personnes patientent, sagement alignées, le long de la halle des Blancs-Manteaux, où se tient une « bourse aux vélos ». Dans cet ancien marché couvert, chacun peut tester et acquérir un vélo d'occasion pour une somme raisonnable, de 50 à 200 euros environ.

L'association Mieux se déplacer à bicyclette (MDB) a organisé cet événement en une quinzaine de jours à peine, dans la perspective de la grève à la RATP et à la SNCF, susceptible de se prolonger au-delà du jeudi 5 décembre. « Nous avons reçu davantage de monde que lors d'autres bourses aux vélos, pourtant organisées plus longtemps à l'avance. Une centaine de bicyclettes ont été vendues, pour un prix moyen de 100 euros », témoigne Alexis Frémeaux, le président de MDB.

D'autres acheteurs préfèrent le neuf à l'occasion. A la boutique Cyclable du 15e arrondissement de Paris, le 27 novembre, quinze clients se sont vu remettre leur bicyclette toute neuve, dont six qui l'ont expressément réservée en prévision des grèves, détaille Baptiste Pic, gérant de l'enseigne. Ce mouvement social va-t-il contribuer à convertir massivement la France au vélo, et accessoirement faire le bonheur des vélocistes ? A Lille, on se souvient qu'en mai 2013, une grève de quelques jours du transporteur public avait poussé les usagers à monter en selle.

