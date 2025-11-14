 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'économie de la zone euro se maintient, l'excédent commercial bondit grâce aux exportations vers les États-Unis
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'économie de la zone euro a continué à se développer à un rythme modeste mais respectable au cours du deuxième trimestre, tandis que l'excédent commercial a bondi en septembre grâce à de bonnes exportations vers les États-Unis, selon les données d'Eurostat publiées vendredi.

Le bloc monétaire de 20 pays s'est avéré étonnamment résistant aux conflits commerciaux et à l'incertitude cette année, mais son taux d'expansion reste tiède par rapport à ses pairs internationaux et les économistes voient peu de catalyseurs pour générer une croissance plus rapide.

Son économie a progressé de 0,2 % sur le trimestre, conformément à une première estimation datant de la fin octobre, la France et l'Espagne faisant contrepoids à l'Allemagne, qui stagne pour la troisième année consécutive en raison d'une production faible, d'exportations médiocres et d'une consommation privée en berne.

Par rapport à l'année précédente, le PIB de la zone euro a augmenté de 1,4 %, dépassant de peu les attentes de 1,3 % formulées par les économistes interrogés par Reuters, grâce à la bonne performance de l'Espagne.

Des données séparées ont montré que l'excédent commercial de la zone euro a bondi pour atteindre 19,4 milliards d'euros (22,62 milliards de dollars) en septembre, contre seulement 1,9 milliard le mois précédent, les exportations vers les États-Unis ayant augmenté plus rapidement que les importations, en dépit d'une série de tarifs douaniers qui avaient frappé la demande auparavant.

L'Union européenne dans son ensemble a enregistré un excédent commercial de 22,2 milliards d'euros avec les États-Unis en septembre, contre 6,5 milliards d'euros en août et 18,5 milliards d'euros un an plus tôt.

L'excédent global a été alimenté par les produits chimiques, y compris les produits pharmaceutiques, et les ventes de machines. Toutefois, il pourrait s'agir d'une hausse ponctuelle, car les produits pharmaceutiques sont une composante historiquement volatile, notamment en raison de la présence importante de sociétés pharmaceutiques mondiales installées en Irlande pour des raisons fiscales.

L'excédent commercial de la zone euro pour le mois est le plus élevé depuis mars, lorsque les entreprises américaines ont fait des réserves de marchandises avant l'entrée en vigueur des droits de douane.

Toutefois, les économistes mettent en garde contre une interprétation excessive des chiffres mensuels, car ils sont influencés par des facteurs ponctuels, notamment l'anticipation des droits de douane.

(1 dollar = 0,8575 euro)

BCE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Ukraine: quatre morts à Kiev dans une attaque russe d'ampleur sur des quartiers résidentiels
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:51 

    Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit faisant au moins quatre morts, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son ... Lire la suite

  • Des médecins manifestent devant l'hôpital St Thomas à Londres au premier jour d'une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire, le 14 novembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Angleterre: nouvelle grève de cinq jours de médecins
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:48 

    Des milliers de médecins anglais ont entamé vendredi une nouvelle grève de cinq jours pour réclamer une augmentation de salaire face à l'inflation, engageant à nouveau un bras de fer avec le gouvernement travailliste. C'est la treizième grève de médecins depuis ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 14.11.2025 11:45 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

  • Des personnes se réfugient dans un parking souterrain pendant des frappes de missiles et de drones russes à Kyiv
    Attaque "massive" sur Kyiv, au moins 4 morts, l'Ukraine vise un port pétrolier russe
    information fournie par Reuters 14.11.2025 11:45 

    L'armée russe a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque "massive" de drones et de missiles contre Kyiv, faisant au moins quatre morts et des dizaines de blessés, ont déclaré les autorités ukrainiennes. Elles ajoutent que des bâtiments résidentiels ont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank