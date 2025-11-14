L'économie de la zone euro se maintient, l'excédent commercial bondit grâce aux exportations vers les États-Unis

L'économie de la zone euro a continué à se développer à un rythme modeste mais respectable au cours du deuxième trimestre, tandis que l'excédent commercial a bondi en septembre grâce à de bonnes exportations vers les États-Unis, selon les données d'Eurostat publiées vendredi.

Le bloc monétaire de 20 pays s'est avéré étonnamment résistant aux conflits commerciaux et à l'incertitude cette année, mais son taux d'expansion reste tiède par rapport à ses pairs internationaux et les économistes voient peu de catalyseurs pour générer une croissance plus rapide.

Son économie a progressé de 0,2 % sur le trimestre, conformément à une première estimation datant de la fin octobre, la France et l'Espagne faisant contrepoids à l'Allemagne, qui stagne pour la troisième année consécutive en raison d'une production faible, d'exportations médiocres et d'une consommation privée en berne.

Par rapport à l'année précédente, le PIB de la zone euro a augmenté de 1,4 %, dépassant de peu les attentes de 1,3 % formulées par les économistes interrogés par Reuters, grâce à la bonne performance de l'Espagne.

Des données séparées ont montré que l'excédent commercial de la zone euro a bondi pour atteindre 19,4 milliards d'euros (22,62 milliards de dollars) en septembre, contre seulement 1,9 milliard le mois précédent, les exportations vers les États-Unis ayant augmenté plus rapidement que les importations, en dépit d'une série de tarifs douaniers qui avaient frappé la demande auparavant.

L'Union européenne dans son ensemble a enregistré un excédent commercial de 22,2 milliards d'euros avec les États-Unis en septembre, contre 6,5 milliards d'euros en août et 18,5 milliards d'euros un an plus tôt.

L'excédent global a été alimenté par les produits chimiques, y compris les produits pharmaceutiques, et les ventes de machines. Toutefois, il pourrait s'agir d'une hausse ponctuelle, car les produits pharmaceutiques sont une composante historiquement volatile, notamment en raison de la présence importante de sociétés pharmaceutiques mondiales installées en Irlande pour des raisons fiscales.

L'excédent commercial de la zone euro pour le mois est le plus élevé depuis mars, lorsque les entreprises américaines ont fait des réserves de marchandises avant l'entrée en vigueur des droits de douane.

Toutefois, les économistes mettent en garde contre une interprétation excessive des chiffres mensuels, car ils sont influencés par des facteurs ponctuels, notamment l'anticipation des droits de douane.

(1 dollar = 0,8575 euro)