L'ÉCONOMIE DE LA ZONE EURO ÉVOLUE COMME PRÉVU PAR LA BCE, DIT PETER KAZIMIR BRATISLAVA (Reuters) - L'économie de la zone euro croît conformément à la trajectoire anticipée en juin par la Banque centrale européenne (BCE) et le programme d'achat d'obligations mis en place pour faire face à l'urgence de la pandémie fonctionne comme prévu, a déclaré mercredi Peter Kazimir, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de l'institution. La BCE n'est pas obligée de dépenser la totalité de l'enveloppe du programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) de 1.350 milliards d'euros, a ajouté le gouverneur de la banque centrale slovaque. "J'ai déjà dit dans le passé qu'une fois atteinte une réponse budgétaire appropriée, nous ne serions évidemment pas tenus d'utiliser la totalité de l'enveloppe (du PEPP)," a-t-il dit à des journalistes. (Jason Hovet, Version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

