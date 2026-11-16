L'économie chinoise s'essouffle en octobre, production et ventes au détail décevantes

Des employés travaillent dans une usine de mobilier d'extérieur à Hangzhou

PEKIN, 16 novembre (Reuters) - L'économie chinoise a montré en octobre de ‌nouveaux signes d'essoufflement, alors que la production industrielle a ralenti plus qu'attendu et que la consommation est ​restée faible, alimentant les interrogations sur la viabilité de sa croissance, hautement dépendante des exportations.

Un bond des exportations, lié à l'essor de la demande pour les produits en lien avec l'intelligence artificielle (IA), a permis à ​la deuxième puissance économique mondiale de continuer à croître et pourrait encore la protéger de vents contraires l'an prochain.

Mais les déséquilibres dans son ​modèle économique vont vraisemblablement persister également, sinon même ⁠s'amplifier, la solidité de l'activité manufacturière et de la demande émanant de l'étranger n'incitant pas les ‌décideurs à Pékin à prendre à court terme des mesures pour soutenir la demande intérieure.

D'après des données officielles publiées lundi, la production industrielle a progressé en octobre de ​4,8% sur un an, alors que ‌les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 5,3% après +5,5% le mois ⁠précédent.

Les analystes s'attendent à ce que la Chine atteigne cette année son objectif de croissance - à 4,5%-5,0% - sans mesures de stimulus supplémentaires, l'économie ayant accéléré plus qu'attendu (+4,5%) au troisième trimestre dans le sillage d'une demande ⁠solide pour des produits ‌liés à l'IA et pour le secteur automobile.

"Des données pour le seul mois d'octobre ⁠ne devraient pas altérer la trajectoire globale de croissance pour l'année", a commenté Zhaopeng Xing, stratégiste senior ‌chez ANZ. "Nous continuons de prévoir que la croissance annuelle du PIB restera au-dessus de ⁠4,5%", a-t-il poursuivi. "Aucun stimulus supplémentaire n'est attendu pour le restant de l'année".

Les ventes ⁠au détail ont augmenté ‌le mois dernier de 0,4% en rythme annuel, montrent lundi les données du Bureau national des statistiques (BNS), après ​une progression de 1,1% en septembre, tandis que ‌le consensus ressortait à +0,8%.

S'exprimant lors d'un point de presse après la publication du rapport, un porte-parole du BNS a déclaré qu'il y ​avait un potentiel énorme pour la consommation mais qu'il fallait favoriser la capacité et la volonté des gens à dépenser.

La faiblesse des ventes au détail est d'autant plus préoccupante qu'octobre a donné ⁠lieu à une semaine de vacances nationales et au lancement de la "Fête des célibataires", période incontournable des soldes.

"L'année 2026 est l'une des plus faibles pour la demande intérieure dans l'histoire récente", a écrit Lynn Song, économiste en chef d'ING pour la Chine continentale. En 2027, a-t-il ajouté, "les politiques de soutien à la demande intérieure pourraient s'intensifier, en particulier si le tableau pour la demande extérieure se dégrade".

(Kevin Yao et ​Yukun Zhang; version française Jean Terzian)