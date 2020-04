Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'économie britannique pourrait se contracter de 35% d'avril à juin Reuters • 14/04/2020 à 14:24









L'ÉCONOMIE BRITANNIQUE POURRAIT SE CONTRACTER DE 35% D'AVRIL À JUIN LONDRES (Reuters) - L'économie britannique pourrait se contracter de 35% d'avril à juin et le chômage doubler pour atteindre 10% de la population active en raison de la mise à l'arrêt de l'économie britannique, a annoncé mardi l'Office for Budget Responsibility (OBR), organisme chargé d'établir des prévisions budgétaires pour le gouvernement. Selon l'OBR, le déficit budgétaire pourrait atteindre 273 milliards de livres sur l'exercice fical 2020-2021, cinq fois plus que dans sa précédente estimation et à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Les projections sont fondées sur l'idée selon laquelle le confinement durera trois mois et sera suivi de trois autres mois avec des dispositifs moins contraignants. (William Schomberg; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

