Invité de RTL vendredi matin, l'ancien ministre de la Transition écologique a dénoncé les postures de certains écologistes, notamment vis-à-vis de la 5G. "Si on ne fait qu'agiter des chiffons rouges, pendant ce temps-là, l'écologie ne progresse pas", a-t-il estimé.

Le député François de Rugy le 17 septembre 2019 à l'Assemblée nationale. ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Alors que certains maires demandent de stopper le déploiement de la 5G en raison de craintes supposées sur la santé et que les écologistes craignent des répercussions énergétiques néfastes, l'ancien écologiste François de Rugy s'est prononcé vendredi 7 août en faveur de cette technologie, "avec en même temps des études précises sur les éventuels effets sur la santé". "Je ne vois pas le rapport entre écologie et 5G" , a déploré sur RTL l'ancien ministre de la Transition écologique.

"J'y vois un symbole qui est sans doute plus économique ou un symbole vis-à-vis de la technologie. Pour l'écologie, la technologie est utile, par exemple pour maîtriser les consommations d'énergie" a martelé le député LREM de Loire-Atlantique. Selon lui, "on ne peut pas agiter les peurs sans aucun élément précis". "Ou alors sinon cela veut dire qu'on ne veut pas du progrès technique. Et à ce moment là ce n'est plus un projet écologique, c'est un projet de régression , et moi je crois au contraire à une écologie du progrès", a-t-il insisté. "Si on ne fait qu'agiter des chiffons rouges, pendant ce temps-là, l'écologie ne progresse pas", a-t-il encore dit.

"La chasse à la glu est devenue un symbole totalement éloigné des réalités"

"L'écologie crève des symboles, et l'écologie des symboles écrase l'écologie des réalités" , a fustigé François de Rugy, déplorant notamment le débat sur la chasse à la glu, que la nouvelle ministre de la Transition écologique Barbara Pompili veut faire interdire. "La chasse à la glu est devenue un symbole totalement éloigné des réalités" , a assuré le candidat à la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale. "La Commission européenne a demandé à mettre fin à cette chasse, non pas pour des problèmes de biodiversité, mais parce que c'est une chasse qui n'est pas assez sélective", a-t-il expliqué.

"Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce symbole, mais qu'il faut regarder la question de la chasse par rapport à la biodiversité", a-t-il estimé. "On ne va pas passer l'été sur la chasse à la glu. Il y a des sujets plus importants, des sujets écologiques : les effets du réchauffement climatique, les incendies de forêt, les sécheresses, le manque d'eau... C'est quand même plus important que la chasse à la glu", a insisté M. de Rugy.