L'Eco va remplacer le franc CFA dans huit pays d'Afrique de l'Ouest

Ci-gît le franc CFA. Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont annoncé ce samedi soir pour huit pays d'Afrique de l'Ouest le faire part de décès hautement symbolique de cette monnaie héritée de l'histoire coloniale française et « vestige de la Françafrique », dixit l'Elysée.Émise par la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO), elle est utilisée dans huit Etats (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Cette « réforme historique majeure », telle qu'elle est présentée par Emmanuel Macron, ne concerne pas pour l'instant les six pays d'Afrique centrale qui utilisent le franc CFA mais qui forment une zone monétaire distincte. LIRE AUSSI > Macron à Abidjan : Drogba, pom-pom girls et taekwondo... l'escale très sport du présidentSi cette monnaie commune présente nombre d'avantages, notamment une certaine stabilité du fait de son lien avec l'euro, elle est, depuis des années, irritante pour une partie de l'opinion et des dirigeants de ces pays tant son histoire puise dans un passé colonial douloureux.La parité fixe avec l'euro maintenueC'est en effet un décret du général de Gaulle qui a donné naissance en 1945 au « franc des colonies françaises d'Afrique » dont les billets continuent d'être imprimés à Chamalières (Puy-de-Dôme). Rebaptisé « franc de la communauté financière d'Afrique », ce système n'a cessé d'être remis en question depuis plusieurs années. Pour tourner la page de ce passé monétaire compliqué - sans tout à fait le renier - le franc CFA va être rebaptisé. Son nom, à terme : « Eco ». Deux autres changements majeurs vont intervenir selon un calendrier qui sera mis en place dès l'année prochaine : la fin de la centralisation de la moitié des réserves de change de la BCEAO au Trésor français ainsi que le retrait des représentants de la France des instances de gouvernance ...