L'échec du RN aux régionales renforce l'hypothèse d'une candidature d'Eric Zemmour pour 2022

Selon un récent sondage Ifop pour Le Point , l'éditorialiste de CNews et du Figaro est crédité de 5,5% d'intentions de vote au premier tour de la présidentielle, émanant d'abord de l'électorat LR plutôt que du RN.

Eric Zemmour en avril 2021. ( AFP / JOEL SAGET )

L'échec des uns fait le bonheur des autres ? Si le score du Rassemblement national aux élections régionales contrarie la dynamique de Marine Le Pen pour la présidentielle, il redonne en revanche des ailes aux soutiens du polémiste Eric Zemmour et renforce l'hypothèse de sa candidature en 2022.

"Zemmour président". Plusieurs centaines de partisans de l'éditorialiste de CNews et du Figaro , conduits par un jeune LR, ont opportunément collé des affiches avec ce slogan dans un millier de communes juste après le second tour des régionales, où le RN a subi un net recul. "Voilà un lendemain d'élection qui chante", s'est réjoui le maire d'Orange ex-FN Jacques Bompard, qui a initié d'autres comités de soutien, en tweetant une photo des affiches dans sa ville.

Dès le lendemain du premier tour, Eric Zemmour lui-même n'avait pas manqué de critiquer le parti de Marine Le Pen. En "invectivant" les électeurs pour qu'ils aillent voter, les dirigeants du RN sont comme "des rentiers qui réclament leurs dividendes", avait-il tonné, en dénonçant la "stratégie de dédiabolisation" de Marine Le Pen qui la fait "parler comme Emmanuel Macron". Il l'a aussi accusée d'avoir "purgé" ses opposants et d'être "loin de sa base".

Eric Zemmour "est devenu un candidat", a vilipendé Marine Le Pen, en déplorant "la violence et l"outrance" de ses déclarations, qui "démontrent qu'il considère le RN comme un concurrent politique". La présidente du RN avait déjà pris ses distances avec les propos "radicaux" du polémiste sur l'islam, qu'elle considère compatible avec la République, ou sa "croyance dans la guerre civile", craignant que sa candidature n'affaiblisse le "camp national".

Une aide plus qu'un handicap pour le RN ?

Pourtant Eric Zemmour pourrait être davantage une aide qu'un handicap pour le RN, au vu d'un récent sondage Ifop pour Le Point qui le créditait de 5,5% d'intentions de vote au premier tour de la présidentielle, émanant d'abord de l'électorat LR plutôt que du RN. Si Eric Zemmour parvient à séduire comme sur CNews "les CSP+ et les seniors, qui votent peu pour le RN, au mieux il pourrait apporter ses points à Marine Le Pen au second tour", estime l'historien Nicolas Lebourg, en rappelant que "tous ceux qui ont tenté de concurrencer le Front national sont morts politiquement".

Comme un pas de plus vers une candidature, le polémiste, qui réunit chaque semaine sur CNews entre 700.000 et 1 million de téléspectateurs, s'est récemment mis en scène dans des petites vidéos sur Twitter, dans la maison natale du général de Gaulle, ou sur une plage pour dire son opposition aux éoliennes. "C'est un petit Chirac, il a le bon mot" avec les gens qu'il rencontre, assure à l' AFP l'organisateur des déplacements, le jeune LR Antoine Diers, porte-parole des "amis d'Eric Zemmour", qui aimerait voir en 2022 le "remake de Sarko en 2007, qui met le FN à 10%". "Peut-être qu'il faut passer à l'action", avait lâché le polémiste début juin sur la chaîne YouTube "Livre noir", animée par des proches de Marion Maréchal.

Mais ses ambitions supposées sont déjà au moins en partie contrariées. Selon Politico , Eric Zemmour aurait demandé en vain à Patrick Stefanini, ex-directeur de campagne du conservateur François Fillon en 2017, de conduire la sienne. Lundi, il a annoncé avoir perdu son éditeur Albin Michel au motif de la présidentielle, pour un prochain livre à paraître en septembre, autour duquel il prévoyait un tour de France.

Par ailleurs, visé dans la presse par plusieurs accusations d'agressions sexuelles, il a été condamné à l'automne à 10.000 euros d'amende pour injure et provocation à la haine après sa diatribe contre l'islam et les immigrés "colonisateurs" en septembre 2019. "Dans une campagne électorale, on ne peut pas répondre 'c'est à cause de l'islam' à toutes les questions. Il faut avoir des arguments sur des questions industrielles", souligne dans L'Express Nicolas Lebourg.

CNews avait aussi été condamné en mars à une amende du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de 200.000 euros après un autre dérapage sur les mineurs isolés. Mais tant qu'Eric Zemmour ne se sera pas déclaré candidat ou soutien d'un parti, le CSA ne lui décomptera pas son temps de parole.