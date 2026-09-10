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L'échauffement maradonesque de Vitinha avant d'affronter Bratislava
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 00:41
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L'échauffement maradonesque de Vitinha avant d'affronter Bratislava

L'échauffement maradonesque de Vitinha avant d'affronter Bratislava

L’histoire ne dit pas si c’était sur Live is life . 37 ans après les mythiques jongles de Diego Maradona lors de l’échauffement avant la demi-finale retour de Coupe UEFA entre Naples et le Bayern Munich en 1989, Vitinha a offert plus ou prou le même spectacle au Parc des Princes avant le match face au Slovan Bratislava (6-1).

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LB pour SOFOOT.com

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