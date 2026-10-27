L’écart minuscule entre Harry Kane et Kylian Mbappé au classement du Ballon d’or

Le match pour la troisième place à la Coupe du monde aura été déterminant. Ni Harry Kane ni Kylian Mbappé n’ont gagné la Ligue des champions ou le Mondial cette saison, mais cela n’a pas empêché les deux attaquants de se tirer la bourre pour le Ballon d’or 2026.

Quand certains s’attendaient à un duel entre le Français et Lamine Yamal, l’Anglais a décroché la timbale en décrochant la distinction individuelle suprême. Easy peasy ? Pas tant que ça, à en croire le rédacteur en chef de France Football , Vincent Garcia, qui a laissé un gros indice sur l’écart entre les deux premiers du classement.…

CG pour SOFOOT.com