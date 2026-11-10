L'avis bien tranché de Steven Gerrard sur Lamine Yamal

Pas facile de mettre tout le monde d’accord, et pourtant. Lamine Yamal ne finit plus d’enchanter et de se faire de nouveaux fans. Parmi ces derniers, Steven Gerrard est absolument sous le charme du gamin de La Masia. « En termes de talent et de potentiel, c’est effrayant, confie le chouchou d’Anfield pour « Overlap Daily » de Sky Bet. Il fait des choses sur le terrain que je n’ai jamais vues pour un garçon de 19 ans. Il est plus avancé que CR7 au même âge, ou que Lionel Messi contre qui j’ai joué lorsqu’ils étaient jeunes. »

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SW pour SOFOOT.com