L'avertissement du 5 décembre

Editorial. Face à la mobilisation massive de jeudi, qui a touché l'ensemble du territoire, un déminage rapide s'impose concernant la réforme des retraites.

Editorial du « Monde ». L'exécutif l'affirme : tout s'est déroulé comme prévu. Et pourtant, la journée du 5 décembre constitue, pour lui, un sérieux avertissement. Certes, Emmanuel Macron s'attendait à une forte mobilisation contre la réforme des retraites. Il savait aussi que le mouvement durerait, au moins jusqu'au début de la semaine prochaine, car les syndicats, hostiles à son projet de réforme par points, avaient déposé des préavis de grève reconductible à la SNCF comme à la RATP. C'est la raison pour laquelle Edouard Philippe refusait, jusqu'à présent, de dévoiler un projet précis.

Mais deux éléments sont frappants : non seulement la mobilisation a été très forte jeudi, mais elle a touché l'ensemble du territoire, Paris et la province, les métropoles comme Lyon et Toulouse, autant que les villes moyennes comme le Puy-en-Velay ou Auxerre. A la SNCF, les conducteurs n'étaient pas les seuls à faire grève, les ouvriers et les cadres participaient aussi au mouvement. Dans l'éducation nationale, la moitié du personnel enseignant était en grève dans le primaire et 42 % dans le secondaire, si l'on se fie aux chiffres du ministère. Le pourcentage est élevé. La CGT affirme avoir décompté 1,5 million de manifestants à travers la France, le ministère de l'intérieur en a recensé un peu plus de 800 000. On n'avait pas vu une telle mobilisation depuis plus de dix ans.

Parce qu'elle touche tout le monde, parce que le gouvernement n'a pas été clair, la réforme des retraites qui consiste à remplacer les 42 régimes existants par un système universel par points suscite une très forte inquiétude. Jouer le pourrissement dans ce contexte serait dangereux car l'opinion publique, sondée ces derniers jours, est elle-même très sceptique : 76 % des Français pensent qu'il faut réformer les retraites, mais 64 % ne font pas confiance au gouvernement pour le faire (sondage IFOP-JDD). De ce fait, une majorité soutient le mouvement.

