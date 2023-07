information fournie par So Foot • 03/07/2023 à 16:45

L'avenir de Franck Haise est fixé

Au moins un pilier lensois qui restera dans la place cette saison.

Lors d’une conférence de presse en vue de la reprise de l’entraînement de l’équipe pro, Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, en a profité pour mettre les choses au clair. « Franck est bien le coach cette année, et le manager général du RC Lens. […] C’était important de le signaler et de mettre fin à ces rumeurs qui circulent . » Resté évasif sur son avenir à la fin de la saison dernière, le coach lensois – en poste depuis 2021 – va donc découvrir la Ligue des champions avec le club sang et or.…

MA pour SOFOOT.com