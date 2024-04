L’autre Real, celui du Cachemire indien

Pour les 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d’un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce 17e épisode, destination le Cachemire indien, à l’été 2019, où le Real Kashmir essaie d’exister dans la zone la plus militarisée du monde.

L’histoire du Real Kashmir avait tout du conte de fées. Au Cachemire indien, voilà qu’un petit club, dirigé par un musulman et un hindou, était parvenu à se hisser, sans moyens et en un rien de temps, à la troisième place du championnat national en 2019. Un espoir et une fierté retrouvée pour toute une population, mais qui a rapidement dû déchanter : à l’été 2019, le Premier ministre indien Narendra Modi annonce l’annexion de la région. Une épopée himalayesque, juste avant que la baguette magique ne prenne soudainement la forme d’une kalach’, que nous racontent Guillaume Vénétitay et Barnabé Binctin, auteurs de l’article « Real Kashmir, sur un fil », publié en novembre 2019 dans le 171 e numéro de So Foot .

Retrouvez l’épisode « L’autre Real, celui de Cachemire indien » sur toutes les plateformes de stream audio. …

RB et NP pour SOFOOT.com