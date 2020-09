L'autre Actu de la Tech: voiture volante et atterrissage automatique

Des dons à partir de recherches en ligne, un système d'atterissage automatique certifié pour l'aviation d'affaires et une voiture volante au Japon: voici une sélection d'actualités pour les technologies lors de la semaine écoulée.

Lilo a reversé plus de 3 millions d'euros

Le moteur de recherches solidaire français Lilo a reversé depuis sa création en 2015 quelque 3 millions d'euros aux causes et associations qu'il soutient, a-t-il annoncé.

Lilo est un méta-moteur, c'est à dire qu'il utilise les algorithmes d'autres moteurs de recherche comme Google ou Bing pour fournir des résultats à ses internautes.

Il reverse une partie des recettes publicitaires qu'il reçoit à des projets solidaires choisis par les internautes.

Les dons de Lilo ont été dirigés à 43% vers des associations liées à la défense de l'environnement, à 34% vers l'aide aux personnes les plus fragiles, et à 24% pour soutenir la cause animale.

Lilo a ainsi reversé 120.655 euros à l'association Sea Sheperd, pour une campagne de sauvegarde des tortues marines à Mayotte.

Le .fr toujours jeune malgré ses 34 ans

L'extension .fr présente sur les sites internet depuis 34 ans reste en forme, avec une part de marché en France estimée à 38,07% "son plus haut niveau historique" selon l'Afnic, l'association qui gère le nom au nom de l'Etat.

L'Afnic (75 salariés) reverse 90% de ses bénéfices à une fondation qui finance chaque année 1 million d'euros de projets d'inclusion numérique en France.

Cela ne n'empêche pas l'extension .fr de rester selon ses calculs 40% moins chère que l'extension.com, sa grande rivale dans le monde des entreprises.

Le spécialiste français de la détection d'incendies passe sous contrôle chinois

Le fabricant français de matériels de sécurité Finsecur, en difficulté depuis 2015, a annoncé lundi l'entrée au sein de son capital de la société chinoise Jade Bird Fire, qui apporte 24 millions d'euros.

Fondée en 2010 à Nanterre, Finsecur a connu à partir de 2015 "trois années très difficiles" et était à la recherche d'un repreneur. Selon le communiqué de l'entreprise, 6 offres (dont 2 françaises) ont été formulées dont celle de Jade Bird Fire, qui s'est engagé à "maintenir et développer (l'activité de FinSecur) en France et à l'étranger" et lui permettre de devenir un "leader européen".

"Le nouveau président de Finsecur est désormais M. François Yang, qui a une très longue expérience dans le domaine de la détection incendie. Il sera accompagné par M. Stéphane Di Marco, ancien Président de Finsecur", a précisé la société.

Weimin Cai, président de Jade Bird Fire, entre également au conseil d'administration.

"Je suis très heureux de ce partenariat capitalistique avec la Société Jade Bird Fire qui a emporté l'adhésion des collaborateurs de Finsecur", a déclaré M. Di Marco, cité dans le communiqué.

Colocation: le britannique SpareRoom rachète Appartager

Le site de colocation SpareRoom, qui se présente comme leader de ce marché au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, a annoncé lundi le rachat du Français Appartager, pour "lui rendre sa place de numéro 1" dans l'Hexagone.

"Appartager est une entité de la marque Roomgo - également incluse dans la transaction. Cette dernière a d'ores et déjà permis à SpareRoom d'accroître sa part de marché au Royaume-Uni et aux États-Unis, de couvrir 18 territoires supplémentaires", selon un communiqué du groupe, qui acquiert ainsi 11 millions de membres supplémentaires pour un total dans le monde de 40 millions d'utilisateurs.

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Une entreprise japonaise teste une "voiture volante"

Une entreprise japonaise affirme qu'elle n'est pas loin de faire des voitures volantes une réalité après avoir testé un prototype ressemblant à un drone.

Une vidéo de la société d'ingénierie SkyDrive montre son véhicule compact habité utilisant huit hélices pour se mettre en vol stationnaire et se frayer un chemin - avec quelques secousses - autour d'un champ d'essai.

La compagnie a salué "la première démonstration publique d'une voiture volante au Japon" et a déclaré que l'engin, de la taille de deux voitures en stationnement, avait fait le tour du terrain d'essai pendant quatre minutes.

L'entreprise a déclaré qu'elle souhaitait que le véhicule soit disponible à l'achat au Japon d'ici 2023, des informations suggérant qu'il pourrait coûter plus de 250.000 euros.

Une société allemande, Volocopter, avait déjà testé un taxi volant à Singapour, Dubaï, Helsinki, Las Vegas et en Allemagne.

Plusieurs autres entreprises travaillent sur des projets similaires, dont Boeing, Airbus, Toyota et Hyundai.

Système d'atterrissage automatique certifié

L'avionneur et équipementier aéronautique Daher a obtenu cet été les certifications américaine et européenne de navigabilité pour son système HomeSafe d'atterrissage automatique d'urgence sur ses avions d'affaires monomoteur TBM 940.

En cas d'incapacité du pilote, il suffit d'actionner un bouton rouge situé au-dessus du tableau de bord. Le système de contrôle aérien est informé automatiquement. HomeSafe, qui s'appuie sur le système Emergency Autoland développé par l'américain Garmin, détermine sur quel aéroport se poser et fournit les données aux commandes de vols pour le rejoindre.

Daher, qui développait ce système depuis 2017, dit avoir effectué 200 atterrisages de façon automatisée.

Cyberattaque sur un hôpital militaire

L'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, à Toulon (400 lits) a été victime d'une attaque au rançongiciel en juin 2019, a révélé la ministre des Armées Florence Parly lors d'une visite aux installations du commandement militaire cyber (ComCyber) à Rennes.

L'attaque, attribuée par la ministre à des "hackers individuels" a pu être stoppée avant de s'étendre massivement, mais a bloqué 2 serveurs et deux ordinateurs pendant 3 semaines, et occasionné des pertes de données sur les appareils contaminés.

L'Etat doit investir 200 millions d'euros d'ici 2025 à Rennes pour ces nouvelles installations du ComCyber, le "temple de la cyberdéfense", selon Mme Parly.

Le site de Rennes a notamment vocation à accueillir le tout nouveau groupement de la cyberdéfense des armées, qui regroupe le centre d'analyse de lutte informatique défensive (Calid), le centre des réserves de la préparation opérationnelle de cyberdéfense, et enfin le centre d'audit de la sécurité des systèmes d'information.

Levées de fonds

Mediaviz, qui propose des solutions de téléconsultations à quelque 9.000 médecins en France, a annoncé la levée de 6 millions d'euros auprès notamment de Groupama Loire Bretagne, le Groupe Matmut, MBA Mutuelle et Bpifrance, et souhaite devenir l'acteur de référence de la télémedecine en France.

Badakan (plateforme de gestions de contrats de travail de courte durée) a levé 5 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques, dont OnePoint (conseil en transformation numérique) et Bpifrance.

Garantme qui propose aux locataires de se porter caution en échange d'une majoration sur leur loyer futur, a levé 4 millions d'euros auprès de la banque publique Bpifrance ainsi que les fonds Axeleo et New Alpha. Les nouveaux fonds lui serviront à s'étendre auprès d'entreprises et notamment des commerces.

Nutri&Co (compléments alimentaires) a levé 4 millions d'euros auprès du fonds Creadev (famille Mulliez) et Jacques Chevallet, ancien directeur général d'Arkopharma.

Cuure (compléments alimentaires personnalisés) a levé 1,8 million d'euros auprès notamment des fonds d'investissement Newfund et Kima Ventures, et d'investisseurs privés.

