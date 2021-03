L'autre actu de la tech: une fracture numérique qui ne se réduit pas

Une fracture numérique qui ne se réduit pas et une proposition de crédit d'impôt pour la cybersécurité: voici un florilège d'infos tech pour la semaine écoulée.

La fracture numérique ne se réduit pas

Les inégalités d'équipement numérique selon le niveau de vie persistent et ont stagné ces dernières années, selon une étude de l'Insee.

Depuis 2010, l'Insee observe une stagnation du rapport entre le taux d'équipement en ordinateur des ménages les moins aisés (les 10% les plus modestes) et celui des ménages les plus aisés (les 10% les plus riches), alors qu'il avait diminué rapidement dans la décennie précédente.

Aujourd'hui, "68% des 10% des ménages plus modestes" disposent d'un ordinateur à domicile, contre "95% des ménages les plus aisés", note l'Insee.

Même stagnation pour l'accès à internet, avec aujourd'hui 75% des ménages les plus modestes équipés, contre 96% des ménages les plus riches, selon l'institut de la statistiques. Ce rapport est "quasi stable depuis 2014 alors qu'il avait fortement diminué auparavant".

Selon la même étude de l'Insee, 96% des ménages possèdent un téléphone portable.

Un crédit d'impôt pour la cybersécurité?

L'alliance pour la confiance numérique (ACN), qui regroupe les entreprises du secteur de la cybersécurité, a proposé de compléter le plan d'un milliard d'euros pour la filière de la cybersécurité annoncé par Emmanuel Macron avec un crédit d'impôt pour inciter les entreprises à investir.

"Les sommes investies en accompagnement de la sécurisation sont à mettre en regard du coût de l'inaction pour la collectivité. Dans le domaine de la cybersécurité, l'anticipation est toujours moins chère que la réaction", a indiqué Philippe Vannier, président de l'ACN, dans un communiqué.

M6 migre ses podcasts sur Audiomeans

Le groupe de télévisions et radios M6 a signé un accord avec le spécialiste français de la valorisation des podcasts Audiomeans.

"La start-up française sera utilisée pour gérer et distribuer sur les environnements d'écoute tiers les podcasts édités par les entités du groupe M6 : podcasts replay issus des antennes des stations RTL, RTL2 et Fun RAadio et podcasts natifs", annoncent les entreprises dans un communiqué commun.

Créée en 2019, Audiomeans permet d'héberger, de diffuser et de monétiser des podcasts. L'entreprise a également annoncé cette semaine que les podcasts qu'elle hébergeait seraient commercialisés par la régie du groupe NRJ.

L'État va utiliser l'intelligence artificielle pour ses évaluations immobilières

La direction de l'immobilier de l'État, également appelée Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), a sélectionné à la suite d'un appel d'offres la fintech française spécialisée dans l'intelligence artificielle Homiwoo pour l'aider à réaliser ses évaluations immobilières.

"Tout organisme public (services de l'État, établissements publics, collectivités locales...) qui souhaite réaliser une opération immobilière (acquisitions, cessions, prises à bail) sollicite un avis domanial pour connaître la valeur de marché de l'opération envisagée", explique-t-elle dans un communiqué.

Elle est également mobilisée pour estimer la valeur des biens lors des successions manquantes. "Ce sont, tous les ans, plus de 100.000 évaluations qui sont ainsi réalisées pour une valeur supérieure à 50 milliards d'euros", explique-t-elle.

Avec Homiwoo, l'État pourra bénéficier d'une plate-forme d'analyse des données immobilières et "conforter ses évaluations vénales et locatives en particulier sur le marché résidentiel".

2,3 millions d'euros pour la tech en régions

Le secrétaire d'État Cédric O a annoncé le lancement d'un nouvel appel à projets à hauteur de 2,3 millions d'euros pour développer les jeunes pousses technologiques dans les grandes régions françaises (avec des aides jusqu'à 150.000 euros) et les communautés d'Outre-mer (jusqu'à 50.000 euros).

Issu du Programme d'investissements d'avenir (PIA), "cet appel à projets constitue un doublement du soutien financier de la Mission French Tech aux écosystèmes French Tech territoriaux en France par rapport à 2020", précise un communiqué.

Helios, une néobanque pour écolos

Après une phase de pré-inscription, la néobanque Helios s'est lancée la semaine dernière sur mobile. Elle s'adresse aux clients ayant une fibre écologique, en s'engageant à ne financer "que des projets qui contribuent de façon concrète à la transition écologique". Le comité stratégique de la banque comprend des représentants d'ONG tels qu'Oxfam et Reclaim Finance. Pour l'instant, Helios ne propose qu'un compte courant, mais la néobanque souhaite s'étendre à moyen terme avec des produits déépargne et de crédit.

Levées de fonds

- La plate-forme de cartes numériques de football Sorare a levé 40 millions d'euros auprès des fonds américains Benchmark, Accel, Partech, et d'investisseurs privés dont le footballeur Antoine Griezmann. La start-up, qui avait déjà reçu le soutien de la star du FC Barcelone Gerard Piqué, veut notamment développer sa technologie, basée sur une chaîne de blocs ("blockchain"), et accroître son nombre d'utilisateurs.

- La plate-forme d'intelligence artificielle dédiée à l'assurance Zelros a levé 11 millions de dollars, soit un peu plus de 9 millions d'euros. La jeune entreprise "offre aux assureurs, aux bancassureurs et aux assurés un moyen plus efficace, plus fluide et plus personnalisé de distribuer et de recevoir des produits et des services". A travers ce positionnement, Zelros souhaite aider les acteurs historiques du secteur à se défendre face aux nouveaux arrivants.

- L'entreprise rennaise de cybersécurité Anozr Way, spécialisée dans la lutte contre le piratage "par ruse", a levé 2 millions d'euros. La start-up compte accélérer le déploiement de sa solution de prédiction et de correction des risques basés sur "l'exploitation des failles humaines".

