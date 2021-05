L'autre actu de la tech: une bibliothèque numérique ouverte au handicap

Des livres adaptés au handicap, des moteurs de fusées imprimés en 3D, et un nouveau patron chez Deezer: voici une sélection d'actualités tech de la semaine écoulée.

Une bibliothèque numérique adaptée au handicap

Le public français peut désormais accéder à la toute nouvelle plateforme de livres numériques adaptés aux personnes ayant des difficultés de lecture (déficience visuelles, handicap moteur, troubles cognitifs...), a indiqué l'association Valentin Haüy, correspondant pour la France de cette initiative mondiale.

La plateforme mutualise des livres numériques produits par des institutions ou associations du monde entier, dont l'association Valentin Haüy pour la France. Elle devrait compter à terme 600.000 ouvrages.

Les livres adaptés peuvent êtres des livres audio, des livres au format de texte adéquat ou bien lisibles grâce à une tablette braille.

L'association Valentin Haüy est chargée d'accorder pour la France les droits d'accès à la plateforme, qui est financée notamment par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Des tuyères de fusée en impression 3D

Pangea Aerospace, une start-up espagnole fondée en 2018, a levé 3 millions d'euros, principalement auprès du gestionnaire d'actifs Inveready, afin de développer et de tester un moteur de fusée de type "aerospike", réalisé en impression 3D.

Contrairement aux tuyères en forme de cloche des fusées traditionnelles, la technologie aerospike permettrait d'adapter la tuyère en fonction de l'altitude et donc au lanceur d'emporter plus de charge utile. Elle n'a jamais dépassé le stade de prototype à ce stade.

Financement de trésorerie automatisé

La start-up Avanseo a annoncé avoir levé 10 millions d'euros dans un fonds de dette pour financer les prêts de trésorerie qu'elle octroie aux très petites entreprises (TPE) via un processus 100% numérique.

Ce processus "permet de souscrire un prêt en 5 minutes, pour une réponse ferme en 2 heures et des fonds sur le compte bancaire de l'entreprise en 24 heures", selon Avanseo.

Pour chaque demande de prêt, la plateforme s'appuie sur "l'analyse de presque 10.000 points de données" obtenues des banques via l'application de la 2ème directive européenne sur les services de paiements (DSP2).

Les prêts vont de 3.000 à 50.000 euros avec des taux compris entre 4 et 15%.

Appel à projet commun France-Allemagne sur les applications 5G pour les réseaux privés

L'objectif de cet appel à projet annoncé par les ministres de l'Economie des deux pays, Bruno Le Maire et Peter Altmaier, est de "soutenir des projets collaboratifs impliquant des entreprises et des institutions publiques françaises et allemandes afin d'assurer le développement de solutions souveraines pour les réseaux 5G privés" à travers différents cas d'usages (industrie 4.0, logistique, santé...).

Pour la France, cet appel à projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'accélération sur "la 5G et les réseaux du futur", tandis que pour l'Allemagne, ce dispositif fait suite à l'appel à projet sur "les réseaux de campus 5G", ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint.

Les propositions de projets pourront être soumises jusqu'au 1er septembre 2021.

Sécurité informatique : les Britanniques les plus inquiets

Chez les responsables de sécurité informatique occidentaux, les Britanniques et les Allemands sont les plus inquiets d'une nouvelle cyberattaque dans l'année à venir, et les Singapouriens et Canadiens les plus sereins, selon un baromètre de la société de cybersécurité américaine Proofpoint.

Les M. Sécurité informatique du Royaume-Uni sont 81% à estimer que leur entreprise risque d'être cyber-attaquée dans les 12 prochains mois, contre 79% chez les Allemands et 78% chez les Suédois.

Français, Américains, Italiens, Japonais sont dans un groupe intermédiaire, avec 68 à 63% d'inquiets, tandis que Canadiens et Singapourien affichent leur calme avec respectivement 50 et 44% d'inquiets.

Cyberattaques: un guide destiné aux PME/TPE

Rançongiciels, piratages ou encore fraudes aux ordres de virements: face au risque croissant de cyberattaques, qui touche aussi les petites entreprises, un guide dédié aux PME et TPE a été lancé jeudi par Bpifrance et Cybermalveillance.gouv.fr, une plateforme qui assiste les victimes de ces attaques.

Il convient d'adopter une "attitude de méfiance raisonnable", selon ces organismes, dont les conseils vont de l'usage de mots de passe complexes aux sauvegardes régulières, en passant par la mise à jour des logiciels antivirus et la sensibilisation des collaborateurs. Le guide détaille aussi les bons réflexes à avoir en cas d'attaque.

Un outil d'autodiagnostic en ligne, pour permettre aux dirigeants d'évaluer "le niveau de maturité de leur entreprise pour leur cybersécurité", est disponible sur le site de Bpifrance, qui organise aussi des webinaires sur cette thématique.

En 2020, plus de 10.000 entreprises sont venues chercher de l'assistance après une cyberattaque sur la plateforme Cybermalveillance, selon un communiqué de Bpifrance, rappelant que les conséquences pour les sociétés victimes peuvent aller jusqu'au dépôt de bilan.

Un nouveau patron pour Deezer

Le service de streaming musical Deezer a annoncé la nomination de l'Espagnol Jeronimo Folgueira au poste de CEO (directeur exécutif). Son prédécesseur depuis 2015, Hans-Holger Albrecht, reste membre du conseil d'administration de l'entreprise.

Lancé en France en 2007, Deezer revendique désormais la quatrième place mondiale des services de streaming audio. En 2016, le fonds Access Industries du milliardaire russo-américain Len Blavatnik en est devenu l'actionnaire majoritaire.

Criteo acquiert Mabaya, spécialiste du e-commerce

Le spécialiste de la publicité en ligne Criteo a annoncé l'acquisition de Mabaya, une société technologique israélienne qui développe des solutions pour monétiser l'audience des sites de e-commerce.

"Elle renforce la capacité de l'entreprise à accompagner les vendeurs et les marques à générer plus de ventes sur les places de marché, tout en permettant aux vendeurs et aux places de marché de développer de nouvelles sources de revenus", explique le groupe dans un communiqué.

Criteo mise sur le secteur du e-commerce pour prendre le relai de son activité historique de ciblage publicitaire sur le web, très dépendante des +cookies+.

Levées de fonds

La néo-agence immobilière à commission fixe Hosman a levé 6 millions d'euros auprès des fonds NewStone, Waterstart, et UL Invest.

Cleyrop (outils logiciel pour le cloud) a levé 4 millions d'euros auprès de Bpifrance et d'investisseurs privés.

La biotech toulousaine SmartCatch (solution de capture des cellules tumorales circulantes) a levé 3,2 millions d'euros auprès des fonds Kurma Partners, Irdi Capital Investissement et M-Capital.

Finary (suivi et d'optimisation de patrimoine en ligne) a levé 2,2 millions d'euros en seed auprès des fonds Speedinvest, Y Combinator, Kima Ventures et d'investisseurs privés.

