L'autre actu de la tech: une appli pensée par et pour des agriculteurs

Une application développée par et pour des agriculteurs et un record d'Europe de financement participatif, voici une sélection d'infos tech de la semaine écoulée.

Tour de plaine pour le tournesol

En pleine sécheresse estivale, Terres Inovia, l'Institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales, propose un outil numérique pour optimiser la culture des tournesols, qui couvre plus de 500.000 hectares de terres agricoles en France, afin d'accompagner les producteurs dans la gestion des maladies. L'agriculteur peut observer sa parcelle, enregistrer les données de géolocalisation, variété, profondeur du sol et décrire les symptômes qu'il observe. L'outil, développé avec des agriculteurs, gratuit et accessible sur smartphone ou PC à partir du site web de Terres Inovia (https://www.terresinovia.fr/p/tour-de-plaine-tournesol), fournit un bilan sanitaire de la culture (maladie et carence).

Une campagne de financement participatif record

Le YouTubeur Bob Lennon, qui compte deux millions d'abonnés sur la plate-forme de vidéos et 300.000 sur celle de streaming en direct Twitch, a battu le record européen de la plus importante campagne de financement réalisée en ligne, en récoltant 1,8 million d'euros sur le site de financement participatif KissKissBankBank afin de financer la réaliser d'un livre basé sur le concept des "livres dont vous êtes le héros", série de livres particulièrement populaires dans les années 80.

La campagne, qui avait initialement un objectif de 35.000 euros, a attiré plus de 25.000 contributeurs. Le précédent record, réalisé sur la plate-forme Ulule en 2017, avait récolté 1,2 millions d'euros pour le financement d'un jeu vidéo, Noob.

Fusion dans la e-santé

Les jeunes pousses Whoog et MedGo spécialisées dans les outils de gestion du personnel médical en situation d'urgence ont annoncé leur rapprochement, considérant qu'il y a complémentarité entre les deux entreprises. Si la première travaille majoritairement avec le secteur public, la seconde est plus présente dans les cliniques et Ehpad.

Le rapprochement doit leur permettre d'accélérer leur développement et atteindre plus rapidement l'équilibre financier tout en leur offrant la possibilité de s'étendre à l'international, avec un premier objectif vers les autres pays francophones.

Acquisition aux Pays-Bas pour Cafeyn

Cafeyn, anciennement LeKyosk et qui ambitionne de devenir le leader européen du streaming d'information, a annoncé l'acquisition de Blendle, plate-forme d'actualité néerlandaise, pour un montant qui n'a pas été précisé. Cette opération permet à Cafeyn de proposer désormais 2.500 titres de presse dans différentes langues et d'augmenter ses effectifs de 50%, à 150 personnes. Bendle est présent aux Pays-Bas mais également en Allemagne, Autriche, Belgique et aux États-Unis.

Les levées de fonds

-Klassroom, qui a développé une application visant à améliorer les échanges parents-professeurs, a annoncé une levée de fonds de 2,7 millions d'euros, auprès de Bpifrance et de plusieurs business angels afin de l'aider à accélérer son développement, tant en France qu'à l'international. La jeune entreprise revendique une présence dans 50.000 classes en France et à l'étranger.

- Planity, spécialisée dans la prise de rendez-vous dans les salons de beauté, a réalisé une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de Crédit Mutuel Innovation et de ses investisseurs historiques, dont Bpifrance, qui doit lui permettre d'"améliorer l'expérience clients et optimiser l'organisation des établissements de beauté".