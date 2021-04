L'autre actu de la tech: un réseau 4G privé dans les centrales nucléaires françaises

Un spécialiste du reconditionnement de portables entre en bourse, EDF connecte ses centrales nucléaires et du hameçonnage de contribuables: voici un condensé des actualités liées aux technologies pendant la semaine écoulée.

Reconditionnement: Largo débarque sur Euronext

La société Largo, spécialisée dans le reconditionnement des smartphones, tablettes et ordinateurs portables, a fait son entrée sur Euronext Growth, la Bourse des jeunes valeurs de croissance.

Créée en 2016, Largo emploie 40 personnes basées à Nantes et veut se positionner comme un acteur de référence de ce secteur visant à limiter l'empreinte écologique du numérique.

L'opération a permis de lever 22,85 millions d'euros, selon un communiqué d'Euronext.

Thales, Ericsson et EDF vont déployer un réseau 4G privé et dans des centrales

Le groupe français d'électronique Thales et l'équipementier télécoms suédois Ericsson se sont associés à EDF pour apporter une connectivité mobile haut-débit sur les sites nucléaires avec la mise en service opérationnelle d'un réseau privé 4G sécurisé.

Après le site "pilote" de la centrale de Blayais, la généralisation aux autres sites de production est programmée à partir de 2021. "La connectivité haut débit contribuera notamment à améliorer la performance des activités de maintenance, d'exploitation et de logistique", ont indiqué les partenaires dans un communiqué conjoint.

Rififi sur la sécurisation des emails

Le conflit entre la start-up française Vade Secure, spécialiste de la sécurisation des courriers électroniques, et l'américain Proofpoint, numéro 1 mondial du secteur, s'achemine vers un procès en juillet 2021 à San Francisco (Californie), a indiqué Proofpoint dans un communiqué.

Proofpoint reproche à Vade Secure, qui avait tenté en juin 2019 d'étendre ses activités outre-Atlantique, d'avoir embauché comme directeur technique le salarié d'une entreprise qu'elle s'apprêtait à racheter, et ainsi de s'être approprié des secrets d'affaires.

Celui-ci "a notamment entièrement copié le code source de Cloudmark afin de le reproduire dans celui de Vade Secure", affirme le plaignant qui entend solliciter des dommages et intérêts et "des mesures d'injonction visant à mettre fin à l'utilisation illicite de ses droits de propriété intellectuelle."

"Vade est de bonne foi et serein quant à l'issue de la procédure. (...) Vade est une société innovante qui a à coeur d'être loyale avec la concurrence", a répondu la start-up basée à Lille, sollicitée par l'AFP.

Hameçonnage: attention aux faux percepteurs

Les experts de Proofpoint ont récemment observé une campagne de hameçonnage visant les contribuables français, alors que la période pour déclarer ses revenus a commencé.

Plus de 45.000 messages ont été repérés, suggérant de suivre un lien pour recevoir un remboursement d'impôt ou imitant au mieux la page du portail fiscal français.

"Le contribuable français est d'autant plus vulnérable à de futures attaques que le nom de domaine de la DGFIP, expéditeur des emails concernant les impôts, ne dispose pas du niveau de protection nécessaire, pourtant recommandé par les autorités comme l'ANSSI ou les instances financières ou bancaires pour ce type de communication sensible, à savoir la mise en oeuvre du protocole d'authentification DMARC", affirme Loïc Guézo, directeur stratégie cybersécurité chez Proofpoint.

Contactée par l'AFP, la DGFIP n'était pas en mesure de réagir lundi.

Le syndicat pro du jeu vidéo ouvre une cellule d'écoute pour les victimes de harcèlement au travail

Le Syndicat national du jeu vidéo a annoncé qu'une cellule d'écoute à destination des victimes ou des témoins de viol, de harcèlement sexuel, de violences sexistes et sexuelles dans le cadre professionnel était ouverte depuis le mois d'avril aux salariés du secteur du jeu vidéo.

Par téléphone pendant les jours ouvrés (01 87 20 30 90) ou par mail (violences-sexuelles-culture@audiens.org), le service anonyme est mis en place par la Fesac (Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma), et cinq organisations syndicales, avec le groupe Audiens et le soutien du ministère de la Culture.

Souvent considérée comme un milieu dominé par une culture d'entreprise masculine où les comportements déplacés sont fréquents, et visée récemment par plusieurs vagues de témoignages venant de studios indépendants comme de grands groupes, l'industrie du jeu vidéo assure avoir pris conscience de ces problèmes et vouloir y remédier.

Accord entre XpFibre et Altitude Infra

Xp Fibre (anciennement SFR FTTH) et Altitude Infra ont annoncé être entrés en négociation exclusive pour une reprise d'une partie des actifs de Covage comprenant notamment 25 réseaux publics.

Cette opération, qui fait suite à une décision de fin novembre 2020 de la Commission européenne, est soumise à la validation des autorités compétentes. La finalisation est attendue au cours du second semestre 2021.

Levées de fonds

- L'application néerlandaise de courtage mobile Bux a levé 80 millions de dollars pour accélérer le développement en Europe de sa solution d'investissement sans commission.

- La start-up belge Deliverect, née en septembre 2018, qui automatise les systèmes de caisse des restaurateurs pour les relier aux plateformes de livraison comme UberEats, Deliveroo, JustEat, a levé 55 millions d'euros auprès de DST Global Partners et Redpoint Ventures, ainsi que d'investisseurs déjà présents comme Omers, Newion et Smartfin.

- OCUS, qui fournit du contenu visuel de marque à grande échelle, a annoncé une levée de fonds de 20 millions d'euros, menée par Ring Capital, rejoints par A/O PropTech et Expon Capital.

- Freemaths, qui vise à démocratiser l'accès à des contenus pédagogiques de qualité pour les lycéens et les collégiens, a bouclé une levée de fonds auprès de la famille Houzé, propriétaire des Galeries Lafayette, valorisant la jeune pousse à plus de 12 millions d'euros.

- Wiloki, plateforme éducative personnalisée destinée aux enfants de 7 à 14 ans, a annoncé une levée de fonds d'1 million d'euros auprès d'Invus.

