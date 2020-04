L'autre Actu de la Tech: un rebond des levées de fonds

Appel à projets pour des pistes cyclables post-confinement, et moniteur de distanciation physique: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Livraison express de pistes cyclables

L'investisseur privé Marc Simoncini, le fondateur du site de rencontres Meetic, se lance dans un nouveau défi dicté par l'actualité. Sa start-up Angell qui commercialise un vélo électrique a lancé un appel à projets express pour la conception de pistes cyclables temporaires qui devront tenir le cahier des charges suivant: être opérationnelles dans un délai d'un mois à partir du déconfinement.

Pariant sur le fait que la distanciation sociale rendue nécessaire par la pandémie entraînera forcément des changements sur le mobilier urbain, Simoncini cherche également des solutions rapides en matière de signalétique et de stationnement pour les vélos.

Distanciation physique au travail

Ubudu, entreprise parisienne spécialisée dans la géolocalisation, a mis au point un boitier pour aider les entreprises à faire respecter la distanciation physique sur leurs sites.

Des boitiers "Ubudu SDA", basés sur l'UWB (Ultra Wide Band, une technique de modulation radio), sont distribués par l'entreprise utilisatrice à chacun de ses employés. Ils vibrent et clignotent dès qu'un porteur se trouve trop près d'un autre porteur.

"Si la fonction de base reste l'alerte en cas de non-respect de la distance de sécurité, il reste cependant possible d'y adjoindre des fonctionnalités tel que le suivi des contacts, l'audit de la chaîne de contamination en cas d'infection d'un collaborateur au coronavirus", explique l'entreprise.

Le PDG François Kruta affirme qu'Ubudu a vendu "plus de 10.000 boitiers en seulement quelques jours" et que "la demande est exponentielle".

Soutien aux TPE-PME: un "prêt rebond" en une semaine

Un prêt de 10.000 à 50.000 euros à taux zéro, sans frais de dossier, accessible en ligne, en moins de 7 jours et remboursable en 7 ans: c'est le coup de pouce, bienvenu en temps de crise, dont peuvent bénéficier depuis jeudi les TPE et PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet de "prêt rebond" digital, monté en l'espace de trois semaines par Bpifrance et Younited Business Solutions, une fintech qui assure la gestion contractuelle du prêt, pourra être étendu aux autres régions dans le cadre du plan de soutien à l'économie.

Echange de données non personnelles

La plateforme d'échanges de données industrielles "Covid-19 data exchange" compte actuellement une centaine de pré-inscrits, selon Dawex, la start-up française de 50 salariés qui l'a mise en ligne gratuitement.

Le but de la plateforme est de mettre en rapport les entreprises et institutions qui cherchent des données industrielles - de transport, de logistique, de ventes, de consommation ...-, notamment pour entrainer des modèles d'intelligence artificielle, avec les entreprises qui peuvent en fournir, le tout dans un cadre sécurisé sur le plan juridique et technologique.

Les pré-inscrits viennent de France mais aussi de plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, les Etats-Unis ou le Japon, selon les fondateurs de la start-up.

La plateforme ne permet pas pour l'instant d'échanger des données personnelles, une denrée légalement beaucoup plus contraignante pour tous ceux qui la font circuler et qui la vendent ou l'achètent.

Un décret pour l'application de traçage ?

Le Conseil national du numérique, instance consultative nationale sur le numérique, a donné un feu vert sous condition au projet d'application de traçage de contacts StopCovid.

Les "sages" du numérique jugent particulièrement crucial d'obtenir la "confiance" des Français, en s'appuyant sur "la transparence et l'indépendance du contrôle" de l'application, sa "limitation dans le temps" et la reconnaissance "de son caractère exceptionnel".

Le Conseil national du numérique recommande notamment d'encadrer l'application par un décret fixant les conditions de sa mise en oeuvre, sa durée dans le temps et des garanties sur la protection des données.

Le Conseil national du numérique est une instance consultative qui rassemble à la fois acteurs associatifs et professionnels de l'internet. Il est présidé par Salwa Toko.

Téléphones aux émissions trop fortes

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui contrôle les émissions d'ondes des téléphones portables a recalé huit appareils en 2019, sur 74 testés.

Parmi ces huit cas, six d'entre eux ont fait l'objet d'une mise à jour logicielle permettant de réduire la puissance du téléphone et deux ont fait l'objet d'un retrait du marché et du service par arrêté ministériel.

Levées de fonds

Andjaro, spécialisé dans les outils de recrutement temporaire en interne, a levé 13,4 millions d'euros afin "de sécuriser" la trésorerie tout en continuant un "plan d'embauche ambitieux ", selon Quentin Guilluy, confondateur et PDG.

Certideal, plateforme de vente de smartphones d'occasion, a levé 8 millions d'euros pour poursuivre son développement en France comme en Europe et doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année.

Libeo, créée en 2019 pour simplifier la gestion et le paiement des factures de fournisseurs pour les PME et TPE, a bouclé un financement à hauteur de 4 millions d'euros afin de proposer, parallèlement à ses offres premium, un accès gratuit à ses principales fonctionnalités.

Sarus, qui propose un outil permettant de travailler sur des données confidentielles à fin d'analyse sans y avoir accès directement, a levé 2 millions d'euros.

pyv-lby/vac/eb