L'autre actu de la tech: un musée virtuel interdit aux mineurs

Un musée virtuel interdit aux mineurs, des mesures d'exposition aux ondes dans le métro et le téléphone accessible aux personnes malentendantes ou aphasiques: voici un florilège des informations tech de la semaine écoulée.

La plateforme pornographique Pornhub met en scène les toiles érotiques

Habituée des coups de communication, la plateforme de vidéos pornographiques Pornhub (groupe MindGeek) a lancé un site baptisé "Classic Nudes" proposant une visite virtuelle des oeuvres érotiques de grands musées.

La plateforme est allé jusqu'à reproduire et développer certaines oeuvres ("L'Origine du Monde", de Gustave Courbet, "Homme nu" d'Edgar Degas, "Vénus d'Urbin" de Titien ou "Adam et Eve" de Jan Gossaert) avec des acteurs spécialisés dans des scènes vidéos sans équivoque.

"Il y a des gens qui trouvent les musées ennuyeux ou guindés. Mais si on vous dit qu'il s'y trouve une collection de pornographie inestimable ?", présente le site.

L'initiative a cependant fait tiquer les musées concernés, dont le Louvre. Selon des médias, le musée des Offices à Florence (Italie) a lancé des poursuites pour reproduction illégale de ses oeuvres.

Peu d'ondes dans le métro parisien

Les utilisateurs du métro parisien sont peu exposés aux ondes électromagnétiques, malgré les antennes qui permettent de leur assurer un service de téléphonie mobile, selon les mesures de l'Agence nationale des fréquences (ANFR).

Ces mesures réalisée en août 2019 puis en mars et juin 2020 sur les quais de 121 stations de métro révèlent un niveau moyen de 1,22 volts par mètre (V/m) et un niveau médian de 0,95 V/m.

"Aucun point atypique, supérieur à la valeur d'attention de 6 V/m, n'a été relevé" selon l'ANFR. Les valeurs limites d'exposition à ne pas dépasser, telles que fixées par la réglementation, vont de 28 à 87 V/m selon les fréquences.

Le gouvernement veut rendre le téléphone plus accessible

Le gouvernement a annoncé le lancement d'une "mission de préfiguration" pour mettre en place "une solution universelle d'accessibilité téléphonique adaptée aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques".

L'offre actuelle pour accéder notamment aux services publics, basée sur "l'interprétariat visuel en langue des signes ou sur l'écriture en braille", est "hétérogène et fragmentée", explique le gouvernement dans un communiqué.

La mission confiée à Jérémie Boroy (président du conseil national consultatif pour les personnes handicapées) et Anthony Colombani (directeur de la RSE et de la communication de Bouygues Telecom) doit rendre son rapport fin octobre.

OVHCloud acquiert l'américain BuyDRM, spécialiste de la gestion des droits numériques

L'hébergeur français OVHCloud a annoncé l'acquisition de BuyDRM, une société américaine spécialiste des technologies pour contrôler l'utilisation numérique des médias protégés par une propriété intellectuelle.

"Toute l'équipe BuyDRM ainsi que ses fondateurs rejoignent dès aujourd'hui les effectifs du groupe pour construire ensemble une seule feuille de route dédiée à la sécurité", explique OVHCloud dans un communiqué.

OVHCloud poursuit une séries d'acquisitions (OpenIO, Exten Technologies) visant à renforcer son portefeuille de services numériques exploitant son infrastructure cloud.

Combat d'imposteurs sur Among Us au profit d'oeuvres caritatives

Des streamers et joueurs professionnels français se sont affrontés en direct sur la plateforme Twitch via une série de parties d'Among Us, sorte de "Loup Garou" ou "Cluedo" numérique devenu populaire lors du confinement.

La streameuse Clara Doxal a remporté la soirée face à Gotaga. Les lots cumulés de 30.000 dollars devaient être reversés à des associations comme Médecins Sans Frontières, Save The Children ou l'Unicef.

Levées de fonds

- La plateforme Yoobic (gestion d'employés) a levé 42 millions d'euros auprès du fonds Highland Europe et des investisseurs historiques notamment Felix Capital, Insight Partners.

- Plume, une startup d'edtech française créée en 2018 et spécialisée dans l'apprentissage de l'expression écrite, a levé 2,2 millions d'euros auprès notamment de Evolem (Maif), et Funders Future, pour développer sa solution interactive à destination des enfants.