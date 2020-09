L'autre actu de la tech: un monde virtuel éducatif et la naissance de Gaia X

Un monde virtuel pour apprendre en s'amusant, la naissance d'un "cloud" européen et une campagne de cyber-espionnage iranienne: voilà une sélection des actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Un monde virtuel pour apprendre en s'amusant

Créer pour les enfants et adolescents un monde virtuel rempli d'expériences éducatives: c'est l'objectif du projet PowerZ, qui lève 3 millions d'euros pour poser les bases d'un "Fortnite de l'éducation".

"A peu près toutes les applications existantes pour apprendre des trucs sont des cahiers de vacances améliorés, peu ambitieuses techniquement" et peu attirantes pour les enfants, explique son cofondateur Emmanuel Freund à l'AFP.

M. Freund souhaite développer un univers ludique multi-domaines, que l'enfant pourra explorer pour apprendre les mathématiques, la botanique, la programmation, la cuisine, l'astronomie ou la langue des signes.

"On va d'abord en faire un vrai jeu, avec des techniques de collection comme dans Pokémon et de personnalisation comme dans Animal Crossing, pour encourager l'enfant à refaire certaines actions et à apprendre certaines matières", détaille M. Freund, qui a reçu le soutien d'entrepreneurs comme Octave Klaba (OVHcloud), du fonds Educapital et de l'éditeur Hachette Livre.

PowerZ souhaite lancer une première version en accès limité au début de l'année prochaine, puis ouvrir une version beta en France et au Royaume-Uni en septembre 2021.

Gaia X est née, en Belgique

Gaia X, le projet franco-allemand qui vise à renforcer le "cloud" (services informatiques à distance) européen face à ses concurrents américains et chinois est sorti des limbes sous la forme d'une association de droit belge (ASBL) regroupant les 22 entreprises et institutions françaises et allemandes à l'origine du projet.

Un "sommet" des fondateurs est prévu mi-novembre à Bruxelles.

Gaia X a vocation a être une sorte de place de marché offrant des services cloud et de traitement de données interopérables entre eux, grâce notamment à des normes communes.

Les Européens cherchent à s'affranchir de la domination absolue des géants américains et chinois du "cloud" non pas en s'appuyant sur un seul acteur industriel, mais sur une galaxie d'entreprises capables de fonctionner en réseau.

En France, le projet est porté par des entreprises comme OVH, Scaleway, Dassault Systèmes (fournisseurs de services cloud), Orange, EDF, Docaposte, ou l'Institut Mines Telecom (IMT, école d'ingénieurs).

En Allemagne, il est porté notamment par Deutsche Telekom, les industriels Siemens, Bosch et BMW, ou le géant du logiciel SAP.

Thales fournira les passeports suédois

Thales, via sa filiale AB Svenska Press, a obtenu en Suède le contrat pour fabriquer et délivrer près de 12 millions de passeports électroniques, cartes d'identité et autres documents d'identité aux citoyens suédois.

Le groupe français, qui a intégré le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto en 2019, indique qu'il fournira également des bornes d'enregistrements qui "seront implantées sur plus de 110 sites dans le pays".

Le montant de ce contrat pluriannuel se situe "autour de 100 millions d'euros", selon une source proche du dossier.

Checkpoint démasque une campagne de cyber-espionnage iranienne

La société israélienne de cybersécurité Checkpoint a dévoilé une campagne sophistiquée de cyber-espionnage sur les ordinateurs et smartphones de dissidents iraniens, transformant ces appareils en super-mouchards au service du régime.

Le code malveillant pour détourner les smartphones Android a notamment été téléchargé par les victimes via un faux service destiné à aider les personnes parlant le persan à avoir leur permis de conduire en Suède.

Sigfox cède son réseau en Allemagne

L'opérateur télécoms français, spécialisé dans l'Internet des objets (IoT), a cédé son réseau dit "0G" en Allemagne, Suisse, Autriche et Liechtenstein au fonds d'infrastructure Cube Infrastructure Managers, pour un montant qui n'a pas été rendu public.

Cette opération permettra "d'accélérer le déploiement de l'infrastructure IoT, qui est essentielle à la compétitivité et au développement durable de l'économie européenne", ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué.

Levées de fonds

- CarThera (dispositifs médicaux innovants à base d'ultrasons pour le traitement des maladies du cerveau) va recevoir 10,5 millions de fonds propres via l'accélérateur du Conseil européen de l'innovation (EIC), pour développer son projet de traitement de patients atteints de glioblastomes (tumeurs du cerveau).

- Qobuz, spécialiste français du streaming musical de haute qualité, a levé 10 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques (la holding de son PDG Denis Thébaud et le groupe québecois de médias et télécommunications Québecor) pour développer son service de niche à l'international, notamment en Scandinavie, au Japon et poursuivre son développement aux États-Unis.

- Supermood, qui vend une solution permettant d'évaluer la qualité des rapports des salariés avec leur entreprise, a levé 5 millions d'euros auprès des fonds Brighteye Ventures, Educapital et Citizen Capital, auxquels sont venus s'ajouter les investisseurs historiques, Alven Capital, 50 Partners, et Francis Nappez (CTO de Blablacar).

- Swan, qui propose une plateforme permettant à n'importe quelle entreprise d'offrir des services bancaires à ses clients, a levé 5 millions d'euros auprès notamment du fonds suédois Creandum et de Bpifrance.

- La fintech marseillaise Fintel a levé 1,2 million d'euros pour faciliter l'analyse automatique de la solvabilité des demandeurs de crédits pour les organismes de prêt, dans un tour de table mené par OneRagtime, Jean-David Benichou (Via.io), Benjamin Gaignault (Ornikar) et Maxime Gaignault (AXA).

jub-yk-lby-mra/tq/LyS