L'autre actu de la tech: un chatbot de l'OMS

Les particuliers et les PME qui s'inquiètent pour leur sécurité informatique en ces temps de coronavirus, et un chatbot de l'OMS sur Whatsapp: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies

Fréquentation en hausse pour Cybermalveillance.gouv

Cybermalveillance.gouv, la plateforme de conseil de cybersécurité pour les particuliers et les PME a vu sa fréquentation augmenter fortement pour la première semaine de confinement pour cause de coronavirus.

Un article "spécial Covid 19" récapitulant les mesures de précaution et de prudence sur internet a généré plus de 110.000 visites sur la semaine, soit une fréquentation environ 10 fois supérieure aux chiffres habituels, selon la plateforme.

Les avertissements et mises en garde contre le regain d'activité des cybercriminels n'étaient apparemment pas infondées, puisque 1.400 personnes ont demandé assistance à la plateforme sur la semaine, contre environ un millier la semaine d'avant.

Coronavirus: l'OMS lance un chatbot sur Whatsapp

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement d'un chatbot sur Whatsapp pour répondre aux questions sur le Covid-19. Le service "délivrera les dernières informations sur le coronavirus, dont des détails sur les symptômes et comment les personnes peuvent s'en protéger".

"Il fournira aussi les derniers rapports et statistiques en temps réel" utiles à la prise de décision concernant les mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie, explique l'OMS qui entend ainsi être en mesure de communiquer dans des pays où l'information circule mal.

Accessible par le lien https://bit.ly/who-covid19-whatsapp, le service nommé HealthAlert a été dévelopé avec la fondation africaine Praekelt et la technologie d'intelligence artificielle Turn.

Apprécié des professeurs, Framasoft en surchauffe

Alors que les professeurs cherchent par tous moyens à garder le contact avec leurs élèves confinés à la maison, le service Framapad, un éditeur collaboratif de texte libre, gratuit, conçu et hébergé par l'association Framasoft, a demandé au ministère de ne plus utiliser leurs services.

"Nous savons que le ministère de l'éducation nationale a les moyens, les compétences et la visibilité pour créer les services en ligne nécessaires à son bon fonctionnement durant un confinement. Notre association loi 1901 ne peut pas compenser le manque de préparation et de volonté du ministère", défend Framasoft dans un message publié sur son site.

"Merci de réserver nos services aux personnes qui n'ont pas les moyens informatiques d'une institution nationale (individus, associations, petites entreprises et coopératives, collectifs, familles, etc.)", ajoute l'association, expliquant bloquer la création de nouveaux documents.

Framasoft a récemment annoncé sa volonté de ne plus être le principal hébergeur des services alternatifs aux Gafa qu'il propose et a lancé un appel à l'utilisation de services tiers.

TikTok suspend les visionnages en haute définition

Le réseau social TikTok très utilisé par les enfants et adolescents pour partager des courtes vidéos a annoncé qu'il suspendait le visionnage en haute définition sur toute l'Europe, pour soulager les réseaux.

"Nous ne voulons pas" que l'utilisation de TikTok "génère une quelconque pression supplémentaire sur les infrastructures et capacité des réseaux", a indiqué le réseau social .

Netflix, YouTube, Facebook ont également annoncé des mesures pour pour réduire leur encombrement sur les réseaux.

Une heure de communication offerte aux personnes sourdes ou malentendantes

Pour appeler leurs proches ou des professionnels de santé pendant l'épidémie, les personnes sourdes ou malentendantes pourront bénéficier d'une heure de communication supplémentaire au travers d'un centre relais téléphonique de traduction en langue des signes, via un codage en langage parlé complété ou grâce au sous-titrage des appels.

L'initiative a été annoncée par la Fédération française des télécoms et est financée par les opérateurs.

"Le service étant très sollicité, il est essentiel que les usagers réservent au maximum l'utilisation de la plateforme aux appels les plus importants afin de maintenir une bonne qualité de service", ajoute un communiqué.

Les promotions sur le porno passent mal

Alors que des plateformes de vidéos pornographiques ont annoncé la gratuité de leurs comptes premium (permettant notamment un accès au contenu sans publicité) pour les usagers des pays mettant en place un confinement généralisé, et affirment depuis avoir constaté une forte hausse des visites, les Associations familiales catholiques jugent "inadmissible de profiter des événements actuels" pour ce type de promotions.

Dans un communiqué, elles rappellent que les interdictions d'accès à ces sites pour les mineurs restent largement inopérantes et appellent les instances de régulation de la publicité et les pouvoirs publics à "intervenir pour protéger les jeunes de l'accès à ces sites, notamment dans la période actuelle où le recours aux outils numériques est essentiel pour l'accès au travail, à l'enseignement et à la culture".

lby-jub/