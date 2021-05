L'autre Actu de la tech: un cadre contraignant pour la cybersécurité des hôpitaux

Les hôpitaux désormais contraints de muscler leur sécurité informatique, et le départ de Michel VanDenBerghe, patron historique d'Orange Cyberdéfense: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Un cadre contraignant pour la cybersécurité des hôpitaux

L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), gardienne de la sécurité informatique française, est en train de désigner 103 hôpitaux français comme "opérateurs de services essentiels (OSE)", a indiqué son directeur général Guillaume Poupard lors d'une audition au Sénat.

Cette dénomination prévue par la directive européenne NIS (Network and Information security) de 2016 prévoit un certain nombre d'obligations en matière de cybersécurité pour les établissements visés.

Selon M. Poupard, treize CHU français sont déjà considérés comme des Opérateurs d'importance vitale (OIV), une dénomination spécifiquement française qui impose des obligations de sécurité encore plus rigoureuses que pour les OSE.

Les hôpitaux français ont été particulièrement touchés par les cyber-attaques par rançongiciel.

Le patron d'Orange Cyberdéfense quitte ses fonctions

Michel VanDenBerghe, qui avait mené la montée en puissance d'Orange Cyberdéfense (près de 2.500 salariés aujourd'hui), a annoncé son départ sur fond de désaccord stratégique avec la direction d'Orange, en particulier avec Hugues Foulon, membre du Comex et directeur des activités de cybersécurité à l'échelle du groupe.

Le désaccord porte sur un projet de mise en Bourse d'Orange Cyberdéfense, auquel M. VanDenBerghe est opposé.

L'annonce de ce départ a provoqué la colère du syndicat CFE/CGC, le premier chez Orange, lui aussi opposé au projet de cotation en Bourse.

Michel VanDenBerghe dirigeait depuis 2014 Orange Cyberdéfense, créée à partir de sa société de conseil en cybersécurité Atheos et des activités de cybersécurité d'Orange Business Services.

Le fournisseur d'énergie renouvelable ekWateur vise la Bourse...

Le fournisseur français indépendant d'énergie ekWateur (0,5% de part de marché) a lancé son introduction en Bourse sur le marché Euronext Paris, après l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), a annoncé la startup créée en 2015, dans un communiqué.

"Notre introduction en Bourse nous donnera les moyens nécessaires à l'accélération de notre conquête commerciale et au développement de nouvelles offres innovantes, tout en préservant notre indépendance", a déclaré le PDG et cofondateur Julien Tchernia.

L'offre publique doit permettre de lever 35,6 millions d'euros, a estimé l'entreprise, et court jusqu'au 27 mai.

... comme Ogury, spécialiste de la publicité non ciblée

Le spécialiste français de la publicité en ligne sans pistage "envisage une cotation en Bourse au cours des prochains mois, sous réserve des conditions de marché", a-t-il annoncé dans un communiqué.

"Le moment est venu d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire d'Ogury, ce qui nous permettra d'accélérer encore notre croissance et de saisir les opportunités offertes par le secteur de la publicité mobile en pleine expansion", a déclaré son PDG et cofondateur Thomas Pasquet.

Fondé en 2014, Ogury emploie plus de 350 employés dans 11 pays et a enregistré quelque 125 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2020, en générant un bénéfice. L'entreprise mise sur des algorithmes pour analyser finement les caractéristiques de l'audience des sites, sans collecte d'informations sur chaque internaute.

Thales et Senetas s'attaquent au chiffrement quantique

Senetas et Thales ont annoncé le lancement d'une "solution de chiffrement de réseau" censée être résistante aux futures "attaques quantiques". La solution est proposée à l'institut américain des normes et technologies (NIST) qui doit sélectionner d'ici fin 2022 un algorithme de cryptographie quantique qui deviendra alors la référence pour assurer la sécurité des réseaux.

Les solutions de chiffrement actuelles, qui reposent sur de complexes calculs mathématiques, pourraient ne pas résister aux futurs ordinateurs quantiques en cours de développement.

"Les hackers ont conscience que le quantique est proche et s'emploient activement à subtiliser des données aujourd'hui pour pouvoir y accéder à l'avenir (...) Les entreprises ne peuvent pas se permettre d'attendre, le moment est venu de revoir leur stratégie de sécurité quantique", a déclaré Todd Moore, vice-président des solutions de cryptage chez Thales.

Pub en ligne: le groupe Ebra choisit Taboola pour ses sites de presse

Le spécialiste de la recommandation de contenus et de la publicité en ligne Taboola a annoncé avoir été choisi par le groupe de presse régionale Ebra (Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, les Dernières Nouvelles d'Alsaces et d'autres journaux de l'est de la France) afin de monétiser ses contenus.

Taboola ajoutera sur les pages ses modules permettant de recommander des contenus personnalisés, et comprenant des publicités et articles sponsorisés.

Apple en tête pour le rachat des start-up d'IA

Apple arrive largement en tête dans un palmarès du rachat des start-up d'intelligence artificielle depuis 2010, établi par le portail statistique Statista.

Selon ces chiffres, Apple a racheté 27 jeunes pousses d'IA depuis cette date, contre 15 pour Google, 13 pour Microsoft, et 11 pour Facebook.

De la F1 au capital-risque

L'ancien DG de Renault F1 Team Cyril Abiteboul va devenir l'un des membres du fonds de capital risque HCVC, dédié aux technologies matérielles et d'équipements, où il s'occupera plus particulièrement des secteurs de la mobilité et de l'automobile.

Il participera "aux transformations sectorielles en cours qui voient une interconnexion croissante entre le monde des technologies digitales et celui de l'automobile", a souligné le fonds en annonçant sa nomination.

La Banque Postale s'allie à Alma pour développer une offre de paiement

La Banque postale et la société Alma ont signé un accord de partenariat stratégique pour permettre le paiement en plusieurs fois en ligne et en magasin, selon un communiqué.

La solution d'Alma sera intégrée à une plateforme proposée par La Banque Postale, qui investira également dans cette technologique.

Levées de fonds:

Partoo (présence en ligne et gestion d'avis clients) a levé 15 millions d'euros auprès de son actionnaire majoritaire, Webedia.

Fintecture a levé 7,5 millions de dollars auprès du fonds allemand Target global et d'investisseur privés.

CrowdSec (cybersécurité, pare-feu collaboratif) a levé 4 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Breega.

Teale (application mobile pour la santé mentale) a levé 2 millions d'euros auprès des fonds Isai, Kima et Evolem, et d'investisseurs privés.

Save Market (achat/revente de matériel informatique) a levé 1 million d'euros auprès de Tomcat Invest et Daphni.

Prev&Care, service d'assistance aux aidants familiaux, a levé 1 million d'euros auprès d'un fonds familial et de 123 Investment Managers.

lby-jub/kd/cco