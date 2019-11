L'Autre actu de la tech: Tony Parker se lance dans l'esport

Tony Parker qui investit dans l'esport et les assistants vocaux qui se lancent dans les jeux de société: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Tony Parker lance un centre de formation esport

La légende française du basket Tony Parker va lancer une première promotion de formation de jeunes esportifs au sein de son académie, la Tony Parker Adequat Academy, installée à Lyon, en partenariat avec l'équipe esport LDLC, également implantée dans la Capitale des Gaules.

L'objectif de la formation sera de permettre aux jeunes sélectionnés de "continuer à développer leur passion tout en poursuivant leurs études et les amener vers le monde du travail".

"Comme dans le sport, 95% de ceux qui veulent se lancer dans l'aventure du esport ne passeront pas professionnels, il faut leur donner la possibilité de continuer leur vie, les exposer au monde du travail et leur permettre de poursuivre leur passion tout en ayant la certitude d'un emploi à la sortie", a expliqué l'ex-star NBA lors d'une conférence de presse.

Tony Parker sera par ailleurs le parrain de la troisième édition du salon dédié à l'économie du esport.

Assistance vocale pour jeux de société

Les assistants vocaux d'Amazon et de Google proposent leur aide pour jouer à des jeux de société.

Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, permet aux joueurs des Aventuriers du Rail de se lancer dans le jeu sans passer par la corvée de la lecture des règles, en renseignant directement les joueurs. Alexa peut prendre part à la partie et ajoute aussi des effets sonores de son cru.

Google de son côté s'est associé avec l'éditeur Ravensburger pour créer Know, un jeu de société type quizz dont les questions ne s'épuisent jamais, grâce à l'assistant vocal de Google.

En Europe, des services publics diversement numériques

L'état d'avancée de la numérisation des services publics est très divers au sein des principaux pays de l'Union Européenne et la perception qu'en ont les citoyens encore plus, selon un baromètre réalisé par l'Ipsos pour Sopra Steria en Allemagne, Espagne, France, Italie, Norvège et Royaume-Uni.

Ainsi, 81% des Norvégiens et 75% des Français interrogés ont le sentiment que leurs services publics sont à un niveau de numérisation "avancé" ou "très avancé" quand seuls 45% des Allemands et 54% des Italiens ont le même sentiment.

Mais cette numérisation n'est pas la même selon les services dans les différents pays. Ainsi, 77% des Français interrogés estiment que les impôts sont à la pointe en la matière alors que l'État Civil arrive en tête en Norvège (85% des personnes interrogés) et en Allemagne (54%). Parmi les services les plus attendus, la santé arrive globalement en tête, pour 45% des personnes interrogés dans l'ensemble des pays.

Bouygues Telecom investit dans la fintech Xaalys

L'opérateur Bouygues Telecom, filiale du groupe éponyme, est entré au capital de la fintech Xaalys, néobanque qui vise en premier lieu les 12 à 17 ans afin de les "accompagner sur le chemin de l'autonomie financière", aux côtés d'autres investisseurs privés, dans le cadre d'une levée de fonds dont le montant n'a pas été communiqué.

L'investissement vient s'intégrer dans l'approche Bouygues Telecom Initiative, lancée il y a dix ans, et qui permet à l'opérateur d'investir dans des start-up de divers domaines, tels que la cybersécurité, la technologie des chaînes de blocs (blockchain) ou l'intelligence artificielle.

Via cette entrée au capital, l'opérateur va également donner l'accès à ses près de 12 millions de clients mobile à Xaalys afin que la jeune pousse propose son offre, qui pourrait être à terme proposée en service optionnel par Bouygues Telecom.

Nordnet reprend l'activité FAI d'Altitude

Le fournisseur d'accès internet (FAI) Nordnet va reprendre l'activité Wibox, l'activité FAI lancée par l'opérateur en infrastructures Altitudes Infrastructure, qui compte 17.000 abonnés à la fibre dans les zones les moins denses du territoire, pour un montant qui n'a pas été communiqué.

Lancé il y a une dizaine d'années, Wibox avait pour ambition de commencer à remplir les réseaux d'initiative publique (RIP), ces réseaux fibrés déployés dans les zones moins denses et en partie financés par les collectivités, qui étaient déployés par Altitudes, à un moment où les gros opérateurs n'étaient pas encore présents dans ces zones.

Filiale de l'opérateur historique Orange, Nordnet était à l'origine un opérateur proposant un accès internet via le satellite, avant de proposer peu à peu l'ensemble des types de technologie d'internet fixe.

IbanFirst rachète la néerlandaise NBWM

La fintech franco-belge IbanFirst, spécialisée dans les services de paiement multidevises aux entreprises, a racheté la fintech néerlandaise NBWM, spécialiste du change comptant plus de 1.000 clients. Aucun montant de transaction n'a été communiqué, mais après cette opération IbanFirst traitera un volume de paiement de 5 milliards d'euros par an tandis que les clients de NBWM pourront bénéficier des services d'IbanFirst comme les solutions de couverture de change ou la possibilité d'avoir des Iban nominatifs.

Neolink (web social) rachetée par Berger-Levrault

Berger-Levrault, éditeur de logiciels pour les institutions (1.700 personnes, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires), a repris la start-up de Blois Neolink (35 personnes, 2,5 millions de chiffre d'affaires), qui commercialise un outil de conception de plate-forme collaborative avec notamment une application pour bénéficiaire du RSA. Les clients conseils départementaux mettent ainsi en relation des allocataires avec les offres d'emploi et de formation à proximité de chez eux, via les datas et la géolocalisation.

Levées de fonds

Biolog-id, spécialiste de la traçabilité et de la gestion des produits de santé sensibles (globules rouges, plasma, plaquettes, préparations de chimiothérapie), a levé 30 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Xerys.

Luko (néo-assurance habitation) a levé 20 millions d'euros, auprès des fonds d'investissements américain Accel et Founders Fund (cofondé par Peter Thiel, cofondateur de PayPal et de Palantir) du fonds allemand Speedinvest (Allemagne).

Predictice (analyse automatique de jurisprudence) a levé 5 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement et d'investisseurs dont le nom n'a pas été communiqué.

Foodvisor (application d'analyse nutritionnelle via photo de l'assiette) a levé 4 millions d'euros auprès du fonds Agrinnovation et d'investisseurs privés dont Roxanne Varza, la directrice de Station F.

Murfy (réparateur de gros électroménager par auto-réparation ou intervention d'un technicien salarié) a levé 2 millions d'euros auprès du fonds Investir&+ (investissement à impact social) et d'investisseurs privés.

Snapshift qui commercialise un logiciel de planning et de gestion du personnel en ligne a levé 5 millions d'euros auprès de Bpifrance et d'UL Invest.

Woô (marketing numérique, influence) a levé 3 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Inter Invest Capital.

