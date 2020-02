L'autre actu de la tech: sur internet, la cuisine fait recette

Des sites et applications de cuisine en grande forme, et un nouveau supercalculateur champion pour le groupe pétrolier italien Eni: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Sur internet, la cuisine fait recette

Selon Médiamétrie, les sites et applications de cuisine et de restauration ont été visités par 38,9 millions d'internautes (visiteurs uniques) en décembre 2019, soit 62% des Français. La progression est de 3,2 millions par rapport à l'an dernier.

Champion toutes catégories de l'audience, Marmiton (groupe TF1), avec 22 millions de visiteurs uniques, devant CuisineAZ.com et le Journal des femmes cuisine. McDonald's se trouve en 5e position (8,3 millions de visiteurs), Picard en 7e, tandis que Nespresso occupe la 10e place (3,5 millions de visiteurs).

Toutes catégories confondues, Marmiton est la 17e marque la plus fréquentée en France, selon Médiamétrie.

Un mastodonte du supercalcul chez Eni

Le groupe pétrolier italien Eni a mis en service son nouveau supercalculateur HPC5, construit par Dell, qui devrait détrôner le Pangea de Total comme supercalculateur industriel le plus puissant du monde.

Le nouveau supercalculateur d'Eni revendique une puissance maximale de 52 petaflops, soit 52 millions de milliards d'opérations par seconde, contre 25 petaflops pour le Pangea III construit par IBM pour Total.

Le classement des supercalculateurs les plus puissants du monde est publié tous les six mois par le site internet Top500. La prochaine publication est attendue en juin.

Les groupes pétroliers utilisent ces machines pour traiter des données notamment sismiques pour l'exploration et l'exploitation pétrolière.

Les consignes de La Poste accueillent les clés des locations Airbnb

Les quelque 400 consignes automatiques Pickup, filiale du groupe La Poste, vont permettre de déposer et retirer les clés des locations touristiques entre particuliers de la plateforme Airbnb, aux termes d'un "partenariat exclusif" avec la société KeyNest.

Celle-ci propose déjà en France un service de remise des clés "sécurisé" aux utilisateurs de la plateforme et aux prestataires (personnel de ménage...), dans plus de 250 relais, moyennant un abonnement payant ou un prix unitaire.

Le réseau KeyNest compte des supérettes (Vival et Spar du groupe Casino notamment), des bars, des hôtels, des fleuristes ou des cafés-restaurants.

Le nouveau partenariat avec La Poste va permettre aux utilisateurs de KeyNest de profiter également des consignes automatiques Pickup de la Poste, souvent situées dans des bureaux de poste et des commerces.

Celles-ci permettent de "récupérer des colis à des horaires très accessibles, souvent 24h/24, 7 jours sur 7", soulignent les deux sociétés dans un communiqué commun.

Les mobiles professionnels ont des failles

Selon des chiffres diffusés par la société de cybersécurité Pradeo, spécialiste montpellierain de la protection des terminaux mobiles, 10% environ des smartphones Android dans une flotte professionnelle donnée contiennent un malingiciel "zero day" (non répertorié par les bases anti-virus), et 7,78% un malingiciel déjà connu.

Selon le même rapport, la plupart des smartphones utilisés par les professionnels comptent également des apps "poreuses": celles-ci laissent fuiter des données qui devraient rester dans le smartphone de leur propriétaire, sans que celui-ci n'en ait vraiment conscience.

Ainsi en moyenne, dans une entreprise qui compterait 50.000 terminaux Android en service, 33.560 (67%) laisseraient partir des informations sur les contacts, 29.865 (60%) des informations sur les appels passés... Les smartphones iOS d'Apple font mieux, mais leur sécurité n'est pas parfaite, selon la même source.

Sur une flotte de 50.000 smartphone iOS en service dans une entreprise, 24.670 appareils (49%) par exemple laisseraient partir des informations sur les contacts, selon l'étude.

Pradeo note également que de nombreux smartphones professionnels ont un système d'exploitation qui n'est pas à jour: 54% des terminaux Android sont dans cette situation, et 23% des terminaux iOS, selon son étude.

Levées de fonds

- L'application d'aide à la méditation Headspace a levé 53 millions de dollars auprès de blisce (Alexandre Mars) avec la participation de Waverley Capital et Times Bridge, ainsi que les investisseurs historiques. Le financement inclut également un emprunt de 40 millions de dollars auprès de la Pacific Western Bank.

- CybelAngel, qui aide les entreprises à se protéger des fuites de données, a levé 36 millions de dollars auprès de Prime Venture aux côtés de TempoCap et Open CNP, ainsi que BpiFrance via son fonds Large Venture et des investisseurs privés.

- Shippeo a levé 20 millions d'euros auprès de NGP Capital, ETF Partners avec la participation de BpiFrance via son pôle Digital Ventures et Partech pour développer une plateforme permettant de visualiser en temps réel d'une chaîne logistique et estimer le temps d'arrivée d'une livraison.

- Eskimoz (80 salariés, spécialiste du référencement naturel SEO) a levé 17 millions d'euros auprès du fonds d'investissement français Momentum.

- La start-up Qwarry a levé 2 millions d'euros auprès des fonds Normandie Participations, West Web Valley, Apicap et Crédit Agricole Innove en Normandie pour développer une solution de publicité contextuelle grâce à l'analyse de la sémantique.

- Shotgun, plateforme pour organisateurs d'évènements de musique électronique, a levé deux millions d'euros auprès du fonds d'investissement français Newfund et du fonds anglais Venrex.

- Le studio de jeux vidéo lillois Hootside lève 1,6 million d'euros pour développer des jeux en réalité augmentée géolocalisés auprès des fonds Finovam Gestion, Nord France Amorcage, Nord Capital Investissement ainsi que des banques et BPI France.

- La start-up normande Seaver, spécialiste des équipements connectés pour le suivi de l'entraînement des chevaux, a levé 1,5 million d'euros auprès du groupe allemand Peiker Consumer Electronics Evolution GmbH.

