L'autre Actu de la Tech: Riot Games lance un "jeu de drague"

Un jeu de tir qui permet aussi de conter fleurette, et des jeux en réalité augmentée sur le smartphone, grâce à la 5G: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée

Riot Games lance "un jeu de drague"

Riot Games, l'éditeur américain du jeu à succès League of Legends, a annoncé son incursion dans le genre du "jeu de drague" avec son prochain titre disponible sur PC "Valorant: les agents de l'amour".

Ce nouvel opus proposera aux joueurs et joueuses d'incarner une recrue en formation pour devenir un agent dans l'univers du jeu de tir à la première personne, où il sera possible "de nouer de profondes et intenses relations" avec les autres personnages à travers par exemple des "rendez-vous galants" virtuels.

"Nos agents sont des êtres de chair et de sang, capables d'autant d'émotions que nos joueurs et joueuses", raconte Joe Killeen, scénariste du jeu, cité dans un communiqué. Ce nouveau jeu est l'occasion de mettre en avant nos sentiments intimes et les relations humaines, de découvrir qui se cache réellement derrière l'uniforme et ce qu'ils deviennent quand les fusils sont rengainés."

5G: une alliance pour des jeux de "réalité augmentée" sur smartphones

Niantic, l'éditeur américain de l'application pour smartphone "Pokémon Go", a annoncé que l'opérateur autrichien Telstra a rejoint Deutsche Telekom, Globe Telecom, Orange, SK Telecom, SoftBank Corp. ou encore Verizon, dans son alliance pour développer des jeux de réalité augmentée fonctionnant grâce au réseau mobile 5G.

Premier projet dans les cartons ? "Codename: Urban Legends" qui propose à une équipe de joueurs de lancer des sorts contre des monstres dans des zones cartographiées en temps réel avec des appareils 5G. Avec la faible latence et la connectivité simultanée massive d'appareils permise par la 5G, l'application promet une expérience de jeu plus dynamique et plus réaliste. La date de sortie officielle du jeu n'a pas encore été communiquée.

Le secteur de la santé protège mal ses fichiers

Le secteur de la santé protège mal ses fichiers, en distribuant trop généreusement les droits d'accès en interne, estime une étude de la société de cybersécurité américaine Varonis réalisée auprès de 58 hopitaux, entreprises pharmaceutiques et société de bio-technologie, dont des entreprises françaises.

Dans ce secteur, "en moyenne 20% des fichiers" d'une organisation "sont ouverts à tous les employés", et la proportion monte à 25% dans les petites organisations (- 500 salariés), déplore Varonis.

Si l'on prend uniquement les fichiers contenant des données sensibles (données financières ou de recherche, et données personnelles protégées par la loi), en moyenne 10% d'entre eux sont ouverts à tous les employés, selon l'entreprise.

La gestion des mots de passe est également à revoir, souligne Varonis; "79% des organisations que nous avons étudiées avaient plus d'un millier d'accès fantôme", c'est à dire des accès qui ne sont plus utilisés mais restent ouverts.

L'Iran cible des chercheurs en médecine américains et israéliens

La société américaine de cybersécurité Proofpoint a repéré une campagne iranienne visant à voler les mots de passe de messagerie de chercheurs occidentaux en médecine.

Les chercheurs visés (de haut niveau, en neurologie, cancérologie, génétique...), ont reçu en décembre un mail d'un faux scientifique israélien, sur la thématique des armements nucléaires israéliens. Le mail contenait un lien vers un faux site imitant le service OneDrive de Microsoft, et incitant à donner son mot de passe Microsoft pour avoir accès aux documents.

Selon Proofpoint, près de 25 scientifiques aux États-Unis et en Israël ont été visés par cette campagne attribuée au groupe iranien TA453, alias Charming Kitten ou Phosphorus, lié aux Gardiens de la révolution.

Visa ouvre une porte pour des paiements en cryptoactif

Le groupe de cartes de paiement Visa ouvre une porte au paiement en crypto-actifs, en permettant aux détenteurs des cartes Visa de son partenaire Crypto.com (une plateforme de cryptomonnaies) de faire des paiements en USDC, un cryptoactif dont la valeur en dollar est fixe.

"La possibilité de régler en USDC peut, à terme, aider Crypto.com et d'autres entreprises natives de crypto-monnaies à évaluer des modèles commerciaux fondamentalement nouveaux sans avoir besoin de la monnaie fiduciaire traditionnelle dans leurs flux de trésorerie et de règlement"a souligné Visa.

L'acceptation des USDC de Crypto.com "renforce également la capacité de Visa à soutenir directement les nouvelles devises numériques des banques centrales (CBDC) lorsqu'elles apparaîtront à l'avenir", a souligné Visa.

Près des 2/3 des DRH ont ou vont mettre en place du télétravail

Selon une étude réalisée par OpinionWay pour Microsoft France auprès de 300 DRH français, 63% d'entre eux ont déjà mis en place ou prévoient de mettre en place des mesures de télétravail permanentes après le confinement, contre 36% pour qui ce n'est pas une priorité.

Selon la même étude, 75% des DRH estiment que les salariés de leur entreprise bénéficie déjà d'outils numériques performants pour le télétravail.

Leur entreprise dispose d'un service de vidéo-conférence pour 69% d'entre eux, d'un service de messagerie instantanée pour 61% d'entre eux, et d'une plateforme de travail collaborative pour 36% d'entre eux.

SFR FTTH devient Xp Fibre

Le filiale du groupe Altice "SFR FttH" (fibre optique jusqu'au domicile), qui avait finalisé fin décembre l'acquisition de l'opérateur d'infrastructures Covage pour un milliard d'euros, a été rebaptisé Xp Fibre. Le nouvel ensemble compte plus de 7 millions de prises en fibre optique à travers le territoire français.

Levée de fonds

Manticore Games, start-up qui ambitionne de créer une arcade sans fin de jeux vidéo gratuits créés par l'utilisateur, a annoncé avoir levé 100 millions de dollars auprès de SoftBank Vision Fund ou encore Epic Games, l'éditeur de Fortnite. La levée de fonds intervient alors que la plateforme, qui a déjà recruté "plus d'un million de comptes de joueurs et de créateurs dans le monde", sera disponible exclusivement sur Epic Games Store à partir du 15 avril 2021.

Leeway (solution de gestion des contrats pour responsables juridiques) a levé 4,2 millions de dollars auprès des fonds henQ (Pays-Bas) et Kima (France, X.Niel) et d'investisseurs particuliers.

La start-up bretonne Olgram, qui cherche à développer des médicaments avec des molécules issues d'algues, a levé 1,5 millions d'euros auprès de la région Bretagne et d'investisseurs particuliers.

MySofie, qui propose un outil familial de suivi des remboursements de santé, a levé 1,1 million d'euros auprès du gestionnaire santé numérique CPMS et des fondateurs du courtier numérique Digital.