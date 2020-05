L'autre actu de la tech: rendez-vous virtuels et fonds d'investissement responsable

Un rendez-vous virtuel pour les entrepreneurs de Mayenne, une remise du rapport sur l'identité numérique en juillet et les craintes de la crise économique sur les revenus et les recrutements dans la technologie: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Rendez-vous virtuel pour la Mayenne tech

La Mayenne a lancé un espace de rencontres en ligne pour les entrepreneurs du département qui est particulièrement en pointe dans la réalité virtuelle.

La Mayenne utilise l'application californienne Virbela, sorte de "Second Life" professionnel qui permet de créer un univers virtuel de rendez-vous et conférences dans des espaces sécurisés.

Mayenne World est une conséquence directe de l'annulation pour cause de coronavirus de l'édition 2020 du salon de la réalité virtuelle Laval Virtual, une manifestation d'ampleur européenne.

Smartphones: des vulnérabilités géographiques

La société de cybersécurité F Secure a identifié des vulnérabilités dans trois téléphones mobiles dépendant des zones géographiques dans lesquels il se trouvent, une découverte inédite.

"Généralement, lorsqu'un appareil est testé dans une région, les conclusions sont considérées comme valables partout ailleurs dans le monde. Nos recherches montrent que c'est faux", selon F Secure.

Selon la société finlandaise, ses chercheurs ont ainsi réussi à exploiter une vulnérabilité sur un Samsung Galaxy S10 équipé d'une carte Sim chinoise, alors que l'attaque ne fonctionnait pas sur le même smartphone équipé d'une Sim d'un autre pays.

De même, les chercheurs ont réussi à exploiter une vulnérabilité sur un Huawei Mate 9 Pro dans la zone chinoise uniquement, et un Xiomi Mi 9 dans une zone russe uniquement.

Ces découvertes de vulnérabilités se sont "étalées sur plusieurs années", a relevé F Secure.

Rapport en juillet sur l'identité numérique

La mission parlementaire sur l'identité numérique présidée par Marietta Karamanli (PS, Sarthe) souhaite boucler ses travaux et rendre son rapport début juillet.

L'identité numérique consiste à donner aux personnes un moyen de s'identifier sur le web aussi fiable que la carte d'identité dans le monde physique, pour obtenir un accès en ligne à des services sensibles comme l'ouverture d'un compte en banque.

Le dossier est un serpent de mer politique, les enjeux très importants en termes de défense de la vie privée notamment ayant longtemps paralysé tout progrès sur le sujet.

Le gouvernement espère qu'une solution d'identité numérique pourra être déployée d'ici à la mi-2021, date prévue du déploiement de la future carte d'identité numérique (carte d'identité équipée d'une puce biométrique, comme les passeports).

Fonds d'investissement socialement responsable

Blisce, le fonds d'investissement (250 millions de dollars investis) de l'homme d'affaires et philanthrope Alexandre Mars a reçu la certification B Corp, réservée aux entreprises qui s'engagent à pratiquer "les normes sociales et environnementales" les plus élevées.

Blisce est le premier fonds d'investissement dans les start-up en croissance (growth fund) de l'Union européenne à recevoir ce label. La certification B Corp, issue d'une communauté d'entreprises américaines nées en 2006, concerne aujourd'hui 2.500 entreprises dans le monde, dont les vêtements Patagonia, le moteur de recherche alternatif Ecosia, ou le fabricant d'accessoires ménagers Alessi.

Les revenus de Blisce alimentent notamment la fondation caritative Epic créée par Alexandre Mars.

Voulez-vous des offres multi-réseaux?

Les offres mobiles rassemblant plusieurs opérateurs sur un même numéro de téléphone et une même carte Sim sont rares alors que les besoins existent: c'est le constat dressé par l'Arcep, le gendarme des Télécoms, qui lance un appel à manifestation d'intérêt jusqu'au 17 juillet.

La question n'est pas posée aux particuliers, mais aux entreprises et organismes publics, qui peuvent dire quels seraient leurs besoins en la matière tant pour les usages individuels que les applications de communication entre machines (M2M). Les opérateurs et leurs partenaires doivent également dire s'ils sont intéressés par de telles ententes.

Publicis déploie son assistant d'entreprise Marcel

Le groupe de communication Publicis a lancé sa plate-forme collaborative d'entreprise baptisée Marcel en France, au Canada, en Israël et dans plusieurs pays d'Europe, après un premier test au Royaume-Uni puis un déploiement aux États-Unis au cours du mois d'avril.

Les éditeurs de logiciels redoutent l'impact de la crise sanitaire

Les éditeurs de logiciels et solutions internet anticipent une baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à hauteur de 12% au premier semestre et de 13% au second, en raison de la forte diminution attendue des revenus liés aux nouveaux contrats, évalue une enquête de Tech In France réalisée du 23 avril au 6 mai auprès de 103 entreprises.

La baisse du revenu logiciel est elle attendue à 6% sur l'ensemble de l'année.

Covid-19: craintes d'un gel des embauches dans le secteur tech en Europe

Trente-huit pour cent des entreprises européennes déclarent que leurs recrutements de profils technologiques sont gelés, selon une étude réalisée par la plate-forme de recrutement Talent.io. A l'inverse, 27% d'entre elles déclarent que leurs recrutement pour ces profils se poursuivent.

"Mi-mars, le nombre d'entreprises créant de nouvelles annonces pour des emplois tech a chuté de 50% comparé aux volumes habituels. Rien qu'à Paris, le nombre d'entreprises publiant de nouvelles offres d'emploi en CDI a chuté de 45%", une proportion qui grimpe à 57% à Londres ou 70% à Amsterdam, explique la société.

Pourtant, les entreprises sondées sont 75% à déclarer un "impact minime" du Covid-19 sur leurs équipes déjà en place, qui ont dû télétravailler.

Nouveau président pour la FFT

La Fédération française des télécoms (FFTélécoms) a choisi l'actuel secrétaire général d'Orange Nicolas Guérin comme nouveau président. Il remplacera à partir du 15 juin et pour un peu moins d'un an Arthur Dreyfuss, secrétaire général d'Altice (SFR), qui passe vice-président sur le principe de la présidence tournante entre les trois opérateurs historiques (Orange, SFR et Bouygues).

Levées de fonds

La plate-forme d'édition de vidéos Playplay, créée en 2017, a levé 10 millions d'euros auprès de Balderton Capital, PointNine et Kerala Ventures pour poursuivre ses recrutements, renforcer son positionnement sur les marchés actuels et continuer son développement à l'international.

Neocase Software (plateformes de gestion des services RH) a levé 6 millions d'euros auprès des fonds Entrepreneur Venture, Sofiouest, Iris Capital et de l'équipe de direction.

E Novate (achat programmatique d'espaces publicitaires sur mobile) a levé 5 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Inter Invest Capital.

La startup Pennylane, qui développe une plate-forme pour traiter les données comptables d'une entreprise en temps réel, a levé 4 millions d'euros "en amorçage" auprès de Global Founders Capital, Partech et Kima Ventures.

JHO (protections féminines en coton bio) a levé 2 millions d'euros auprès de Founders Future, la pépinière à start-up créée par Marc Menase (Nextedia), et du fonds Siparex, de la société d'investisseurs des Pays de la Loire Bamboo et de la pépinière nantaise Imagination machine.

Kowffice (plate-forme de location et gestion de bureaux) a levé 1,5 million d'euros auprès du fonds Newfund et d'investisseurs particuliers.

