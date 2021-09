L'autre Actu de la Tech: Qwant et ses concurrents enfin proposés sous Android

Les moteurs de recherche alternatifs désormais proposés sur les mobiles Android après une longue bagarre avec Google et les 35 ans de l'extension .fr, gérée dans un esprit non lucratif: voici un florilège d'informations tech de la semaine écoulée.

Qwant (et ses rivaux) enfin proposés sous Android

Depuis le 1er septembre, le moteur de recherche français Qwant est proposé comme moteur de recherche principal à tous les acquéreurs d'un smartphone Android en France, a indiqué Qwant dans un communiqué.

Cette annonce marque un aboutissement pour Qwant et les autres moteurs de recherche alternatifs comme Ecosia, DuckDuckGo ou Lilo, qui ont bataillé des années pour obtenir ce droit.

Google, qui contrôle le système d'exploitation Android, a longtemps refusé de proposer en moteur principal des concurrents de son propre moteur Google Search.

Sous la pression notamment des régulateurs européens, le groupe américain avait fini par mettre en place un système d'enchères pour que les moteurs alternatifs obtiennent le droit d'être proposés en Europe.

Mais, en juin 2021, devant les protestations des dits moteurs, il avait fini par annoncer qu'il mettait fin à ce système.

Il propose désormais comme moteur alternatif les 5 premiers moteurs locaux, selon les statistiques de Statcounter.

Le .fr fête ses 35 ans

Utilisée pour la première fois le 2 septembre 1986, l'extension internet .fr a fêté jeudi ses 35 ans, avec une part du marché français des extensions estimée à 38%, en hausse depuis quelques années.

Le .fr reste toutefois encore en deçà du champion mondial, le .com, qui détient une part de marché de 44% en France, à peu près stable ces dernières années.

Au départ très utilisé par les sites du secteur public et les universitaires, et par certaines entreprises, le .fr s'est petit à petit répandu et vise en particulier aujourd'hui la clientèle des TPE/PME.

L'Etat a délégué la gestion de l'extension à une association, l'Afnic, qui compte 80 salariés. L'Afnic consacre 90% des profits de cette activité à des projets de solidarité numérique.

Inetum (ex-Gfi) rachète un spécialiste de la gestion des identités

Le groupe français de services informatiques Inetum (27.000 salariés, et filiale du qatari Mannai Corporation) a racheté Ilex, un spécialiste français du secteur stratégique de la gestion des identités et des accès.

Inetum, ex-GFI informatique, a été retiré de la Bourse en 2018, et s'est développé ces dernières années grâce à de multiples acquisitions. Il a réalisé un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros en 2020.

Cette acquisition va notamment "permettre la création d'un nouveau secteur spécialisé sur les enjeux de cybersécurité" au sein d'Inetum, a indiqué l'entreprise.

Un service de vélo électrique pour les petites villes

Smoove, qui fournit des cycles aux opérateurs de services de vélos partagés dont le Vélib' parisien, vient de lancer une machine électrique compatible à la fois avec le libre-service type Vélib' et la location longue durée, avec pour ambition de séduire tout particulièrement la clientèle des villes petites ou moyennes.

Grâce à ses capteurs et son équipement logiciel - dont une application ad-hoc -, le nouveau vélo peut être utilisé pour des usages de "10 minutes, 10 jours ou 6 mois", a résumé Benoit Yameundjeu, le directeur général de Smoove.

Smoove espère convaincre des villes petites ou moyennes d'offrir à leurs habitants des services de vélos électriques, qui restent plutôt l'apanage des grandes agglomérations.

Le double usage possible de la flotte leur permettra de franchir plus facilement le pas, espère l'entreprise, filiale de Mobivia (galaxie Mulliez).

Smoove (130 salariés, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020) exploite aujourd'hui une flotte de 50.000 vélos dans 30 villes européennes.

Le vélo électrique de Smoove est une nouvelle itération du vélo électrique conçu par Zoov, la start-up lancée par le multi-entrepreneur Eric Carreel qui est en train de fusionner avec Smoove.

Levées de fonds

Cajoo (livraison rapide de produits du quotidien) a levé 40 millions de dollars auprès de Carrefour et des fonds Frst, XAnge, Headline.

Botify (qui vend aux entreprises un outil d'optimisation de leur référencement sur les moteurs de recherche des internautes) a levé 55 millions de dollars auprès du fonds français InfraVia Growth, avec la participation de Bpifrance/LargeVenture, et des investisseurs existants Eurazeo et Ventech.bot.

Mooncard (solution de paiement des frais professionnels) a levé 20 millions d'euros auprès des fonds BlackFin Capital Partners, Partech, Aglaé Ventures et Raise Ventures.

Modjo (analyse automatique des échanges verbaux entre les commerciaux et leurs clients) a levé 7 millions d'euros auprès du fonds Daphni et des investisseurs historiques, dont le fonds Aglaé Ventures. Modjo peut analyser les conversations qui ont lieu sur Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, mais aussi les outils de téléphonie via internet comme Aircall, Ringover ou Vocalcom.

Meletios Therapeutics (développement d'une nouvelle génération de traitements antiviraux) a levé 2,8 millions d'euros auprès de fonds familiaux et d'investisseurs privés.

InUse (qui commercialise un logiciel d'exploitation de données de production industrielle à des fins environnementales) a levé 2,4 millions d'euros auprès des distributeurs japonais Argo Graphics et nordique Technia, et de plusieurs investisseurs privés.

Anamnèse (numérisation du parcours de soin) a levé 1,6 millions d'euros auprès du groupe Avec, et de plusieurs autres investisseurs.

