L'autre actu de la tech: permis de conduire numérique et valorisation de données véhicule

Permis de conduire numérique et valorisation des données des véhicules: voici une sélection d'actualités de la première semaine de 2020 dans les nouvelles technologies.

Permis de conduire numérique en Australie

Thales va livrer à l'État du Queensland en Australie, avec des PME locales, une application de permis de conduire mobile et autres identifiants numériques délivrés par l'État.

Les habitants de la zone de la côte Fraser pourront bénéficier du permis sur téléphone mobile dès le début de 2020, avant que cette technologie soit déployée sur l'ensemble du territoire de l'Etat.

Thales, qui vient de racheter Gemalto bénéfice ainsi d'un contrat décroché à l'origine par son acquisition. L'application est analogue à un coffre-fort numérique, qui peut stocker un ensemble complets d'identifiants, permis de conduire mais aussi carte d'identité avec photo, carte grise d'un véhicule, permis maritime...

Quantique: IBM tisse sa toile

IBM a fait plusieurs annonces au CES de Las Vegas pour bien montrer son emprise sur la technologie émergente des ordinateurs quantiques. Delta Airlines, Anthem Inc (assurance maladie américaine), l'université américaine Georgia Tech, et le laboratoire national de Los Alamos ont rejoint la communauté de chercheurs et développeurs qui travaillent sur les machines quantiques d'IBM pour élaborer les applications futures de cette technologie.

Le géant américain a également annoncé que pour la première fois, deux de ses ordinateurs quantiques, les IBM Q System One, seraient installés hors du territoire américain, l'un en Allemagne à l'institut de recherche Fraunhofer-Gesellschaft (Munich) et l'autre à Tokyo.

Données des véhicules: Munic attend le feu vert pour entrer en Bourse

Munic, spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données des véhicules, prépare son entrée en Bourse sur Euronext Growth Paris et vient de franchir une première étape avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Créée en 2002 par trois ingénieurs issus de l'industrie automobile, la société a développé des technologies, électroniques et logicielles, à même de collecter et valoriser des milliers de données issues de capteurs à bord des véhicules. Ses clients sont notamment de grands constructeurs automobiles, des loueurs, assureurs, équipementiers, opérateurs télécoms ou gestionnaires de flottes.

La société, qui compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros en 2019 et vise 100 millions en 2023. Elle a levé 14,4 millions d'euros depuis sa création, notamment auprès du fonds d'investissement familial Grandis-Lux qui détient 49,9% du capital.

L'Autorité de la concurrence renforce son expertise numérique

Le gendarme de la concurrence a annoncé la création d'un service de l'économie numérique, chargé notamment de collaborer aux investigations sur les pratiques anticoncurrentielles dans ce secteur, comme "les études en cours sur les paiements, les plates-formes et technologies blockchain ainsi que sur les mutations de la distribution physique sous l'influence du numérique".

"L'équipe sera également chargée de développer de nouveaux outils numériques d'investigation, fondés notamment sur les technologies algorithmiques, les données en masse et l'intelligence artificielle", explique l'Autorité de la concurrence dans un communiqué.

Doté de quatre postes dont un chef de service, ce service accueillera à partir de janvier 2020 des profils diversifiés (ingénieurs, juristes, économistes, spécialistes en science de la donnée), pour lesquels une campagne de recrutement doit être lancée prochainement.

Windows 7, c'est fini

Comme prévu, Microsoft arrête le support de Windows 7 et Windows Server 2008 le 14 janvier.

"Nous encourageons fortement les consommateurs et les entreprises à faire le bilan de leurs actifs Windows 7 ou Windows Server 2008 et à planifier immédiatement leur migration", a averti Tenable, la société américaine de cybersécurité cofondée par le Français Renaud Deraison. "Les utilisateurs de ces systèmes qui choisissent de ne pas migrer vers des versions plus récentes risquent d'être victimes d'individus malveillants", a-t-elle ajouté.

Microsoft a encore publié des correctifs concernant Windows 7 et Windows Server 2008 en décembre 2019, rappelle Tenable.

Levées de fonds

Naïo Technologies (70 salariés), spécialiste des robots agricoles (désherbage), a levé 14 millions d'euros auprès de Bpifrance, Pymwymic, Demeter et Capagro. Naïo ouvrira en 2020 son premier atelier d'assemblage et de stockage sur le sol américain.

Simplifield (60 collaborateurs, plateforme d'animation des points de vente) a levé 11 millions d'euros auprès du fonds américain Five Elms Capital et ses investisseurs historiques Cap Horn et Runa Capital. Simplifield inaugurera son nouveau siège à New York début février.

Sensome (capteur médicaux) a levé 8 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques (Kurma Partners, Idinvest Partners, BNP Paribas Développement, Paris Saclay Seed Fund) et de Asahi technologies, nouvel arrivant.

La start-up nantaise Shopopop (33 salariés), qui a créé une communauté de particuliers-livreurs de courses à domicile, a levé 4 millions d'euros auprès des fonds Go Capital, West Web Valley, Pays de Loire Participations et Bamboo, ainsi que de Bpifrance.

Hivency, plate-forme d'intermédiation entre marques et influenceurs (60 collaborateurs) a levé 4 millions d'euros auprès du fonds Alliance Entreprendre, et d'investisseurs privés comme Pauline Duval (groupe Duval).

Aquama France, qui commercialise une solution nettoyante et désinfectante à produire chez soi par hydrolyse d'eau et de sels, a levé plus d'un million d'euros auprès d'une trentaine d'investisseurs privés.

