L'autre actu de la tech: Orange lance un smartphone "abordable" en Afrique

L'opérateur français Orange lance avec le géant américain Google un smartphone "abordable" en Afrique; un quart des collaborateurs de l'éditeur de jeu vidéo Ubisoft témoigne de "mauvaise conduite au travail": voici les principales informations tech de la semaine écoulée.

Orange lance avec Google un smartphone "abordable" en Afrique

Orange, qui entend poursuivre la "démocratisation" de l'accès à l'internet mobile en Afrique, a annoncé mardi dernier le lancement du smartphone "le plus abordable du marché" en collaboration avec Google, baptisé Sanza Touch. Avec un prix d'environ 30 dollars, Orange espère "faire de ce smartphone l'appareil le plus accessible du marché dans le but de favoriser l'inclusion numérique" sur le continent.

En parallèle, le groupe français a également annoncé le lancement d'une plate-forme de formation en ligne en partenariat avec l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS). "Sur ce continent où un habitant sur deux a moins de 20 ans, l'acquisition de compétences liées aux nouvelles technologies s'avère essentielle pour les nouvelles générations, tant en matière d'éducation que d'accès à l'emploi", estime Orange.

Ubisoft: un quart des employés témoigne de "mauvaise conduite au travail"

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a détaillé dans un courrier interne les résultats de l'enquête qu'il avait lancée après la multiplication, au moins de juin, des témoignages de plusieurs collaborateurs au sujet de faits de violence et de harcèlement sexuel, un scandale qui a conduit au départ de nombreux cadres, dont le numéro 2 de l'entreprise.

"L'enquête a montré qu'environ 25% des personnes interrogées ont été victimes ou témoins d'une forme quelconque de mauvaise conduite au travail au cours des deux dernières années", révèle cette lettre signée du PDG de l'entreprise Yves Guillemot.

"Le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir été victimes ou témoins de discrimination, de harcèlement ou de comportement inapproprié était en moyenne de 30% supérieur à celui des hommes. Pour les employés non genrés, il était d'environ 43%", apprend-on par ailleurs.

Enfin, 34% des répondants qui avaient signalé un incident ne se sont pas sentis soutenus par leur direction, selon cette étude anonyme à laquelle ont participé près de 14.000 employés sur un effectif total de quelque 19.000 collaborateurs, dont 22% de femmes.

"Certaines enquêtes sont toujours en cours, et nous continuerons à enquêter sur toute nouvelle allégation soulevée par nos canaux de dénonciation", affirme M. Guillemot.

Avertissement de Capgemini sur l'éthique des IA

L'institut de recherches de Capgemini met en garde les entreprises sur les risques d'un recours à l'intelligence artificielle mal maîtrisé, en particulier dans ses aspects éthiques.

Selon une étude publiée par l'institut de recherches, intitulée "l'IA et le casse-tête éthique", le nombre de consommateurs qui pensent que les entreprises sont totalement transparentes sur la manière dont elles utilisent leurs données est en baisse (62%, contre 79%) il y a un an.

Près de 40% d'entre eux avertissent qu'ils éviteront les processus impliquant de l'IA (instruction automatique de dossier par exemple) s'ils ont une expérience négative avec une IA.

Par ailleurs, 60% des entreprises interrogées par Capgmini ont dû faire face à des questions sur la légalité de leurs systèmes d'IA et 22% ont dû affronter des problèmes avec leurs clients du fait de décisions prises par une IA au cours des trois dernières années, selon l'étude.

Le rapport conclut par sept recommandations pour renforcer le caractère éthique des IA, dont la nécessité d'"indiquer clairement l'objectif visé par les systèmes IA", ou "intégrer d'office des critères de diversité et d'inclusion tout au long du cycle de vie" des IA.

Cybermois: focus sur le rançongiciel et le chantage à la webcam

Le Cybermois, qui a lieu tous les ans en octobre et marque un effort particulier de communication sur le risque cyber, se concentre cette année plus particulièrement sur le rançongiciel et le chantage à la webcam.

Les rançongiciels ont frappé de nombreuses entreprises et institutions ces derniers mois. L'Anssi, le gardien de la sécurité informatique française, a déjà traité deux fois plus d'affaires de ce type qu'en 2019 et l'année n'est pas finie.

"L'industrie, les collectivités territoriales et la santé ont été les secteurs d'activité les plus affectés", selon François Deruty, sous-directeur Opérations de l'Anssi.

Selon une étude du Club de la sécurité de l'information français (Clusif), 30% des conseils territoriaux et des villes ont été affectés par des rançongiciels, "qui représentent désormais la principale cause d'incidents identifiée pour les collectivités territoriales" selon Cyril Bras, l'un des responsables de l'étude qui est aussi le responsable de la sécurité informatique de Grenoble-Alpes Métropole.

Le chantage à la webcam, un mode d'attaque qui vise les particuliers, "a connu une forte recrudescence" pendant le confinement, a par ailleurs indiqué Jérôme Notin, le responsable de l'agence Cybermalveillance.gouv.fr, qui associe acteurs publics et privés.

Le chantage à la webcam consiste à faire croire à un internaute qu'il a été filmé alors qu'il regardait des contenus pornographiques, et à exiger le paiement d'une rançon pour éviter la divulgation des vidéos.

La messagerie instantanée Olvid certifiée par l'Anssi

L'application française Olvid s'est félicitée d'être la "première messagerie instantanée" à obtenir le label CSPN par l'Agence national de la sécurité des systèmes d'informations (Anssi).

Mise en place en 2008, cette certification du gendarme de la cybersécurité assure d'un "premier niveau de confiance" dans la sécurité d'un produit. Plus de 141 produits sont aujourd'hui certifiés dans différentes catégories.

Olvid souhaite désormais lancer la commercialisation des appels téléphoniques sécurisés, puis développer plusieurs fonctionnalités comme la visioconférence.

D'IBM à CMA CGM

Nicolas Sekkaki, qui dirigeait IBM France depuis juillet 2015, a été recruté par CMA CGM pour diriger la division informatique et numérique de l'armateur français, qui vient d'être victime d'une violente attaque informatique. Il est remplacé au sein d'IBM par Béatrice Kosowski, présente depuis 1994 dans la maison, où elle s'occupait dernièrement d'accompagner les clients dans la transition numérique.

EdTechX (technologies de l'éducation) introduit un nouveau fonds

La holding EdTechX gérée par un duo franco-britannique va lancer un nouvel instrument financier (SPAC) sur le Nasdaq, afin de financer de prochaines acquisitions dans le domaine des technologies de l'éducation, pour un montant entre 400 millions et 2 milliards d'euros.

Un "SPAC" (Special Purpose Acquisition Company) désigne une entité cotée spécialement créée pour lever des fonds auprès d'investisseurs. EdTechX avait inauguré ce concept dans ce secteur fin 2018, déjà sur le Nasdaq, et avait ainsi acquis en décembre 2019 la société chinoise de formation à l'anglais Meten Education pour 535 millions de dollars.

Levées de fonds

Kurmi Software, société rennaise de 70 personnes qui propose des logiciels de configuration et d'administration des plates-formes de communication des entreprises, a levé 10 millions d'euros auprès des fonds Ring Capital et Unexo.

PandaScore (fourniture de statistiques et cotes en temps réel concernant le e-sport) a levé 5 millions d'euros, auprès de V13 Invest (FDJ Serena) , Alven, et KB Partners (investisseur spécialisé dans la sport tech), et aXiomatic Gaming (propriétaire d'équipe d'e-sport)

Totem (services de restauration sur les lieux professionnels) a levé 4 millions d'euros auprès de Maki Ventures et de ses investisseurs historiques Samaipata Ventures et Tekton Ventures.

Syroco (laboratoire marseillais de projets innovants dans le domaine des transports et de l'énergie) a levé 1,4 millions d'euros auprès d'investisseurs privés, dont Bertrand Diard, fondateur de la licorne Talend.

