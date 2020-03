L'autre actu de la tech: OneWeb touché par le coronavirus

Un opérateur satellitaire en faillite, Microsoft qui ne veut plus investir dans la reconnaissance faciale et le jeu Plague qui change de scénario: voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

L'opérateur satellitaire OneWeb en faillite

OneWeb a annoncé qu'elle s'était placée vendredi sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et qu'elle entendait "vendre des activités" pour "maximiser la valeur de la société". Concurrente des projets de mégaconstellations de satellites StarLink (d'Elon Musk) et Kuiper (de Jeff Bezos), la société entend fournir de l'internet à haut débit grâce au déploiement de 640 satellites en orbite basse. 74 ont déjà été lancés et la moitié des 44 stations de contrôle au sol est terminée ou en cours de construction.

OneWeb était en négociations pour décrocher de nouveaux financements pour poursuivre le déploiement de sa constellation mais "le processus n'a pas abouti en raison de l'impact financier et des turbulences du marché liées à l'épidémie de Covid-19", affirme le PDG de OneWeb Adrian Steckel, cité dans un communiqué. Cette faillite est un coup dur pour Arianespace qui devait encore effectuer 18 lancements pour déployer ces satellites, notamment à l'occasion du vol inaugural de la future fusée Ariane 6.

Microsoft plus prudent sur la reconnaissance faciale

Microsoft n'investira plus comme actionnaire minoritaire dans des entreprises qui vendent des technologies sensibles comme la reconnaissance faciale, pour ne pas se laisser entraîner dans des polémiques comme celle ayant récemment impliqué la start-up israélienne AnyVision.

Les participations minoritaires "ne permettent généralement pas d'atteindre le niveau de contrôle que Microsoft exerce sur l'utilisation de sa propre technologie", souligne un communiqué du fonds d'investissement de Microsoft M12.

AnyVision, dans laquelle Microsoft avait un investissement minoritaire, est un spécialiste de la reconnaissance faciale.

Elle a fait l'objet d'un audit commandé par Microsoft pour déterminer son rôle dans un programme de surveillance utilisé en Cisjordanie et révélé par NBC News en octobre 2019.

Selon M12, le cabinet Covington & Burling chargé de l'audit a estimé qu' AnyVision n'avait pas exploité "un programme de surveillance de masse en Cisjordanie", bien que sa technologie soit utilisée à la frontière avec Israël.

Le jeu mobile Plague change de mode pour combattre l'épidémie

Le studio britannique Ndemic Creations, auteur du jeu mobile à succès Plague qui permet d'incarner un virus ou une bactérie et de contaminer la planète entière, a annoncé travailler à une mise à jour pour permettre au joueur de combattre cette fois le virus et de "sauver le monde".

"Les joueurs devront trouver un équilibre entre la gestion de la progression de la maladie et le renforcement des systèmes de santé, tout en contrôlant des actions concrètes telles que le dépistage, la mise en quarantaine, la distanciation sociale et la fermeture des services publics", a précisé le studio dans un communiqué annonçant par ailleurs un don de 250.000 dollars au bénéfice du fonds de solidarité Covid-19 de l'Organisation mondiale pour la santé et à la Coalition pour l'innovation dans la préparation face aux épidémies.

Coronavirus: SFR fournit téléphones et data aux exclus du numérique

L'opérateur SFR va aider des personnes "exclues du numérique" à traverser la crise sanitaire et l'isolement en fournissant gratuitement des recharges prépayées et des téléphones, a-t-il annoncé dans un communiqué.

"L'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement mettent plus que jamais en lumière la fracture numérique et accroissent la fragilité des personnes exclues du numérique", explique l'opérateur qui s'engage aux côtés d'Emmaüs Connect, de la Croix-Rouge Française, du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse et de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

SFR va notamment donner 20.000 téléphones dont 5.000 smartphones à des personnes en situation de grande précarité pour "leur permettre de téléphoner et d'être connectées à Internet pour réaliser leurs démarches essentielles", faire don de recharges prépayées à 50.000 élèves, et augmenter la connexion de 5.000 bénéficiaires d'Emmaüs Connect.

Nouveau revers pour Telegram dans la course aux cryptomonnaies

La messagerie chiffrée Telegram a essuyé un nouveau revers le 24 mars lorsqu'un juge américain a confirmé la décision, prise à la suite d'une demande du gendarme américain des marchés (SEC) en octobre 2019, de bloquer temporairement sa levée de fonds record pour son projet de lancer une nouvelle monnaie virtuelle, le "Gram".

La SEC avait saisi la justice au motif que Telegram, qui a déjà levé plus de 1,7 milliard de dollars pour son projet de cryptomonnaie, n'avait pas enregistré son offre et ses conditions auprès du gendarme des marchés.

La messagerie Telegram a fait appel dans la foulée, et a officiellement demandé lundi au juge de clarifier si le blocage temporaire de la levée de fonds s'appliquait uniquement ou non aux investisseurs basés aux Etats-Unis.

IBM fédère ses super-calculateurs contre le coronavirus

IBM a annoncé avec le gouvernement américain la mise en place d'un consortium visant à employer plusieurs de ses super-calculateurs pour faciliter la recherche sur les traitements et remèdes face au coronavirus.

Le consortium rassemble plusieurs détenteurs des super-machines du géant américain comme le département américain de l'Energie (DOE), des laboratoires nationaux de recherche, et des entreprises.

Le consortium affiche une puissance cumulée "sans précédent, de 250 petaflops" soit 250 millions de milliards d'opération par seconde, selon IBM.

