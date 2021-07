L'autre actu de la tech: Neuilly se lance dans le vote en ligne

Une plate-forme municipale de vote en ligne basée sur une chaîne de blocs (ou "blockchain") et des tests d'exposition aux ondes 5G en gare de Rennes: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Neuilly se lance dans le vote en ligne

Dès septembre prochain, la ville de Neuilly-sur-Seine disposera d'une plate-forme de vote en ligne, "Neuilly vote" qui sera utilisée par la municipalité pour que les habitants puissent se prononcer sur des sujets comme la programmation culturelle, puis, dans un second temps, sur des sujets plus sensibles comme les travaux de rénovation, les dates de fermeture d'équipement publics...

"Neuilly vote" sera "la première application municipale de vote par internet qui soit à la fois sécurisée, anonyme et simple d'usage", a indiqué la mairie de Neuilly.

"A long terme, pour les élections locales et nationales, cette solution plus simple, plus rapide et accessible à tous doit pouvoir se substituer au système de vote traditionnel", a indiqué le maire de Neuilly Jean-Christophe Fromantin.

"Neuilly vote" a été développée en "open source" (code ouvert) pour pouvoir être reprise par d'autres municipalités.

Cette "infrastructure numérique de vote en ligne semi-décentralisée" s'appuie notamment sur la "blockchain" Tezos. Elle a été développée avec l'association Electis, qui fournit une solution déjà testée notamment dans des universités.

L'ANFR teste l'exposition aux ondes liées à la 5G

L'Agence nationale des fréquences a annoncé qu'elle avait testé en gare de Rennes l'exposition aux ondes électromagnétiques liées à la 5G dans la bande des 26 GHz.

Cette bande, qui n'a pas encore été attribuée en France, apportera un supplément de capacité sur des zones de quelques centaines de mètres autour des sites, pour des usages nécessitant des débits très importants en zone très denses.

"Les niveaux mesurés, de l'ordre de 0,4 V/m (volts par mètre) à 3,2 V/m selon les configurations de tests, restent très inférieurs à la valeur limite réglementaire, fixée à 61 V/m pour cette bande de fréquences", a indiqué l'ANFR en présentant les résultats des tests, réalisés avec la collaboration d'Orange et de la SNCF.

Selon l'Agence, les tests ont montré par ailleurs que "les faisceaux de l'antenne produisaient une exposition très localisée". "Dès que l'on s'éloigne de quelques mètres du coeur du faisceau, la contribution de la 5G" à l'exposition aux ondes "devient négligeable", relève-t-elle.

Dans les cas d'usage "réaliste", les niveaux d'exposition maximum relevés "ne dépassent pas 1 V/m, ce qui est de l'ordre de la moyenne de l'exposition relevée dans le cadre des quelques milliers de mesures effectuées chaque année sur le territoire français", a-t-elle ajouté.

FranceConnect relance son invitation au secteur privé

FranceConnect, le service public d'identification en ligne, voudrait bien que plus d'entreprises privées l'utilisent, pour réussir à s'imposer dans un domaine encore émergent, mais très convoité.

France Connect est une sorte de clef unique, qui permet à l'internaute d'utiliser toujours le même identifiant et mot de passe pour s'identifier sur un site internet.

Il permet de s'identifier sur de nombreux sites de services publics, mais reste encore peu utilisé par le secteur privé, qui peut pourtant y avoir recours depuis mai 2020.

"L'État offre pendant une année supplémentaire la possibilité aux entreprises qui relèvent des secteurs de la santé, du social, de l'éducation, du transport et de la location de biens et véhicules, de rejoindre l'expérimentation France Connect", a indiqué la Direction interministérielle du numérique (Dinum), qui gère le dispositif.

Pour l'instant, 26 millions de personnes utilisent France Connect, pour avoir accès à 960 services en ligne. Une trentaine d'entreprises du secteur privé ont manifesté leur intérêt, mais très peu ont réellement mis le service en production, indique une source proche du dossier.

Vérification d'identité: l'Allemand IDnow rachète le Français Ariadnext

Le groupe allemand IDnow, spécialiste de la vérification d'identité en ligne, va racheter son concurrent français Ariadnext.

"Grâce à l'union des forces de IDnow et d'Ariadnext, les sociétés seront en mesure d'offrir une plate-forme complète de vérification d'identité, allant de solutions technologiques automatisées pilotées par l'IA (intelligence artificielle), à des solutions avec assistance humaine, avec des options de vérification en ligne ou en points de vente", ont-elles indiqué dans un communiqué commun.

IDnow comme Ariadnext ont connu des croissances fortes ces dernières années. Ariadnext a vu l'utilisation de ses services plus que doubler chaque année depuis cinq ans. IDnow précise de son côté que l'utilisation de ses produits a été multipliée par trois l'an dernier du fait du confinement.

"Avec une forte présence en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne et en Roumanie, nos portefeuilles de produits combinés visent à créer une plate-forme inégalée pour nos clients sur le marché européen", a indiqué Guillaume Despagne, président d'Ariandnext.

Monnaie numérique de banque centrale

La Banque de France a conduit les 18 et 25 juin une cinquième expérimentation de monnaie numérique de banque centrale.

Pilotée par la fintech LiquidShare, l'opération a réuni un large panel d'acteurs, parmi lesquels Axa, BNP Paribas, Euronext ou encore la Caisse des Dépôts, et a simulé, sur une chaîne de blocs privée, une émission et des échanges de titres.

Cette expérimentation rentre dans le cadre d'un programme lancé en mars 2020 et destiné à réfléchir à l'opportunité de créer, au niveau de la zone euro, une monnaie numérique de banque centrale.

Levée de fonds

La biotech nantaise Xenothera (génie génétique et immunologie) a levé 20 millions d'euros auprès notamment du fonds européen EIC Fund, de la holding Nabuboto, du fonds français Anaxago Capital et du groupe de protection sociale Malakoff Humanis.

Isorg (photo-détecteurs organiques et capteurs grande surface) a levé 16 millions d'euros auprès notamment d'investisseurs industriels (Sumitomo Chemical Co. Ltd, Mitsubishi Corporation) et du fonds Financière Fonds Privés.

L'entreprise malouine Gaïago (enrichissement des sols) a levé 13 millions d'euros auprès des fonds Telos Impact, et We Positive Impact (Crédit Mutuel Arkea) et d'autres investisseurs.

Angell, entreprise fondée par le créateur de Meetic Marc Simoncini qui fabrique des vélos électriques haut de gamme, a levé 12 millions d'euros, notamment auprès du géant français du petit électroménager SEB. Les fonds doivent en particulier permettre le lancement, annoncé en septembre, d'un nouveau modèle assemblé dans une usine de SEB.

Monisnap (transfert de fonds vers les pays émergents) a levé 10 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Serena et de ses investisseurs historiques.

900.care (produits d'hygiène-beauté rechargeables naturels, fabriqués en France) a levé 10 millions d'euros auprès des fonds White Star Capital, Founders Future, 360 Capital, et d'investisseurs privés.

Assurly (assurance emprunteur) a levé 6 millions d'euros auprès du fonds Cleverton Ventures et d'investisseurs privés.

Flatsy (plateforme de gestion des visites immobilières) a levé 3 millions d'euros auprès des fonds WaterStart Capital, Notus Technologies et du fonds de la Caisse d'Épargne Normandie Innovation.

Mantra (plate-forme d'entraînement des collaborateurs contre le phishing) a levé 1,6 million d'euros, auprès notamment du fonds OneRagtime, Bpifrance, Axeleo capital, et d'investisseurs privés.