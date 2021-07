L'autre actu de la tech: Microsoft lance Windows dans le cloud

Un PC Windows dans le cloud avec Microsoft, et des vulnérabilités dans un logiciel industriel de Schneider Electric: voici un florilège des informations tech de la semaine écoulée.

Des vulnérabilités dans un logiciel de contrôle industriel

La société américaine de cybersécurité Tenable a annoncé avoir découvert des failles de sécurité dans un logiciel de contrôle d'automatismes industriels de Schneider Electric, EcoStruxure Control Expert.

Tenable a communiqué ses découvertes à Schneider Electric, qui a pu oeuvrer pour protéger ses clients, même s'il n'existe pas encore de correctif à proprement parler.

"Travailler ensemble nous a fait progresser vers une meilleure compréhension des faiblesses potentielles d'EcoStruxure Control Expert", a indiqué Schneider.

"Cela nous a permis de divulguer cette vulnérabilité en temps opportun et de manière responsable afin que nos clients et utilisateurs finaux puissent mieux protéger leurs opérations, leurs biens et leurs personnels", a ajouté le groupe.

Les vulnérabilités dans les systèmes de contrôle industriel sont un sujet d'inquiétude récurrent pour les experts et les autorités, alors que les machines sont de plus en plus connectées et potentiellement accessibles via internet.

Solutions pour le transport aérien: une start-up française rachetée par le leader mondial

La start-up française Safety Line, spécialisée dans le traitement des données de vol des boîtes noires des avions pour optimiser leur trajectoire, a été rachetée par le leader mondial des solutions informatiques pour le secteur aérien, SITA.

Cette opération, pour un montant non divulgué, permettra à SITA d'élargir sa palette de produits destinés à "aider les compagnies aériennes à renforcer l'efficacité de leur flotte et réaliser des économies de carburant pour réduire durablement leur empreinte carbone", a souligné le groupe dans un communiqué.

Avec Windows 365, Microsoft veut faciliter le travail hybride

Microsoft a annoncé le lancement début août de Windows 365, un service de PC décentralisé dans le cloud conçu pour faciliter le travail hybride sur plusieurs postes.

Comme c'est déjà le cas pour des services de jeu en streaming, les commandes et l'image de l'écran seront échangés en temps réel via le réseau, et le poste de travail virtualisé contiendra toutes les applications et les données. Le but est également d'améliorer la sécurité avec une gestion plus fine des accès aux paramètres du système d'exploitation.

Levée de fonds

- La "cleantech" Metron a levé 19 millions en série B auprès du consortium d'industries pétrolières Ogci, SK Gas, et ses investisseurs historiques BNP Paribas, Statkraft Ventures et Breed Reply, afin de développer son outil permettant de centraliser les données des entreprises pour diminuer leur empreinte environnementale.

- Gourmey (qui a développé un foie gras sans gavage à partir de cellules naturelles de canard) a levé 10 millions de dollars, auprès des fonds Point Nine et Air Street Capital, avec la participation de Heartcore et Partech.

- WeTradeLocal.io (plateforme tech de gestion des filières agricoles locales) a levé 5,5 millions d'euros auprès des fonds 2050, Bpifrance, BNP Paribas Développement et Kalian Group.

- Beetween (logiciel de recrutement, créée en 2007) a levé 2 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Inter Invest Capital.

