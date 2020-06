L'autre actu de la tech: médiation automatique grâce à l'IA

Utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre des litiges ou pour compléter automatiquement tout type de texte, voici une sélection d'actualités de la semaine écoulée dans les nouvelles technologies.

Médiation automatique pour litiges de confinement

La plateforme Justice.cool qui propose un service de médiation automatisée pour les petits litiges a lancé un service spécial pour les petits conflits de droit du travail liés au confinement.

Selon la plateforme, l'outil "a modélisé les litiges les plus fréquents" dans ce contexte: chômage partiel, droit de retrait, obligations de sécurité, déplacements de congés...

L'outil basé sur l'intelligence artificielle fournit "des indicateurs neutres et impartiaux", et "guide les deux parties dans une résolution des litiges la plus apaisée possible".

A l'issue d'une première analyse, et si elles le souhaitent, les deux parties peuvent s'engager dans un processus formel de médiation, pour un prix de 36 euros.

Justice.cool a été lancée pour tirer parti de la loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice. Cette loi a consolidé les modes de résolution alternatifs des conflits comme la médiation. Elle a aussi mis en place les conditions pour que ces modes alternatifs puissent être déployés sous forme électronique.

500.000 élèves dans les ateliers numériques de Google

500.000 personnes sont passées par les formations des ateliers numériques de Google depuis leur lancement en 2012, a indiqué Google.

Les ateliers numériques proposent des formations gratuites pour les TPE-PME, étudiants, demandeurs d'emplois, familles, réalisées par des coaches Google et 300 partenaires (CCI, Pole emploi, universités...).

Les formations en ligne des ateliers numériques ont nettement accéléré pendant le confinement, avec 30.000 personnes qui ont suivi un programme en ligne des ateliers numériques pendant cette période.

Une néo-banque labellisée B-Corp

La néo-banque Shine a rejoint le camp des start-up ayant reçu le label B-Corp, censé garantir de hautes perfomances sociales et environnementales, et en matière de gouvernance.

Parmi les jeunes pousses de la tech labellisées B-Corp, la plateforme de financement participatif Ulule, le néo-assureur Luko, les solutions d'utilisation des invendus alimentaires Too Good to Go et Phenix. Le fonds d'investissement Blisce de l'entrepreneur Alexandre Mars est également labellisé B-Corp.

OpenAI ouvre l'accès à son générateur de texte

La société californienne OpenAI, fondée en 2015 notamment par l'entrepreneur Elon Musk (Tesla), et qui vise "le développement d'une intelligence artificielle bénéfique à toute l'humanité", a lancé la commercialisation de son premier produit : un outil d'analyse et de génération de texte présenté comme adapté à n'importe quelle tâche et baptisé GPT-3.

"L'API essaiera de compléter toutes les propositions de texte que vous lui soumettrez", explique l'entreprise sur son blog.

Les personnes qui souhaiteraient l'essayer sont invitées à s'inscrire et présenter leur projet : recherche sémantique (qui comprend les termes de la recherche), service client automatisé, outils de traduction, etc.

En février 2019, l'entreprise avait suscité des questions en annonçant qu'elle ne publierait pas le modèle d'apprentissage utilisé pour la version précédente de son outil, en raison d'inquiétudes sur de potentielles utilisations malveillantes, comme la génération de fausses informations.

Elle explique désormais que ces nouveaux revenus lui sont nécessaires pour continuer ses recherches et qu'elle coupera l'accès à son outil aux "applications nuisibles".

Levées de fonds

La société iBanFirst (services financiers transfrontaliers pour PME et ETI), créée en 2013, a levé 21 millions d'euros auprès des fonds Elaia Large Venture de Bpifrance.

Alkemics, plateforme de mise en relation des marques et des distributeurs, a levé 21 millions d'euros auprès des fonds Highland Capital Europee, Cathay Capital, Seb Alliance et Serena Capital.

Linkfluence (plateforme d'analyse de réseaux sociaux pour les marques) a levé 9 millions de dollars auprès des fonds d'investissement Ring Capital, de Capital Croissance TGE2 (Tikehau), et de ses investisseurs historiques.

La jeune pousse Ambler (plateforme de mise en relation entre transporteurs sanitaires et hôpitaux) a levé 6 millions d'euros auprès de Bpifrance, Idinvest, Partech et Kima Ventures (Xavier Niel).

Quarkslab (technologie de protection des logiciels) a levé 5 millions d'euros auprès du fonds d'investissement dans la cybersécurité Brienne, géré par Ace Management. Ace Management est une filiale de Tikehau capital qui accueille parmi ses investisseurs de grands groupes industriels comme Airbus, Safran, EDF, Naval Group, Sopra Steria.

Invenis (solution de science des données et IA pour PME/ETI) a levé 3 millions d'euros auprès notamment de Crédit Mutuel Innovation.

La jeune pousse nantaise Xenothera a levé 2,8 millions d'euros en capital, auxquels viennent s'ajouter 4,9 millions de financements hors capital (dont 2,3 millions d'euros venus du French tech bridge de Bpifrance et 2,1 millions du programme Horizon 2020 de l'Union européenne) pour son programme de médicament anti-Covid 19 XAV-19.

L'application Vizcab, qui vise les professionnels du bâtiment pour les aider à évaluer la performance énergétique de leurs réalisations, a levé 1,6 million d'euros auprès, notamment, de la Caisse des dépôts.

I MAKE, place de marché qui propose près de 50.000 références à tous ceux qui veulent "faire eux-mêmes" plutôt que d'acheter leurs produits, vient de lever 1,5 million d'euros auprès d'Eutopia, Kima Ventures (fonds dédié aux start-ups de Xavier Niel) et divers investisseurs privés dont Thibaud Hug de Larauze, co-fondateur et CEO de Back Market.