L'autre actu de la tech : les robots industriels progressent en France

Des robots industriels, le conseil scientifique pour une appli anti-covid obligatoire, les manettes PS4 et le succès du jeu Among us: voici un récapitulatif d'infos de la semaine écoulée dans le domaine des hautes technologies.

Les robots industriels progressent en France

La France a enregistré la plus forte progression des ventes de robots industriels en Europe en 2019 (+15% avec 6.700 robots vendus), mais le pays reste moins robotisé que plusieurs de ses voisins européens, à commencer par l'Allemagne, selon des chiffres de la Fédération industrielle de la robotique.

Avec 42.000 robots industriels opérationnels, la France est loin derrière l'Allemagne (221.500 unités) et est aussi derrière l'Italie (74.400 unités), selon les chiffres de la Fédération.

Au niveau mondial, la zone Asie est la plus équipée en robots industriels, avec 118 unités pour 10.000 travailleurs, juste devant l'Europe avec 114 unités pour 10.000 travailleurs et une densité particulièrement forte en Allemagne, Suède, et Danemark.

Rendre "TousAntiCovid" obligatoire?

Le Conseil scientifique Covid-19 a rendu le 20 octobre un avis extrêmement favorable à l'application "TousAntiCovid", qui va jusqu'à envisager de rendre obligatoire l'application obligatoire dans certains cas.

"Du point de vue éthique, la forte incitation à son utilisation, voire l'obligation dans certains lieux ou situations doit donc être considérée au regard des mesures restreignant les libertés individuelles comme le couvre-feu, voire le confinement", écrit le Conseil scientifique dans son rapport.

Cette discrète suggestion représentent un chiffon rouge pour les nombreux opposants à l'application. Le gouvernement s'est en effet formellement engagé à ce que l'utilisation de l'application ne puisse jamais être exigée de quiconque et cet engagement a été un élément essentiel dans le feu vert donné par la Cnil à l'application.

Les manettes PS4 de Sony préoccupent l'Autorité de la concurrence

Après une instruction préliminaire, l'Autorité de la concurrence a estimé que le géant de l'électronique "Sony était susceptible d'avoir exploité sa position dominante sur le marché des consoles statiques de jeux vidéo (...) pour freiner ou empêcher, voire dissuader, l'entrée et le développement de tiers sur le marché des manettes de jeux compatibles avec la console Playstation 4".

Deux types de pratiques sont dans la ligne de mire du régulateur: le déploiement à compter de novembre 2015 d'un dispositif de "contre-mesure technique" visant à affecter le bon fonctionnement des manettes de jeux tierces que Sony présume comme "contrefaisantes" et "les refus d'adhésion au programme officiel d'octroi de licences" de Sony à certaines entreprises souhaitant commercialiser des manettes compatibles avec la PS4.

L'"Autorité estime que les engagements proposés par Sony ne répondent pas de façon pertinente aux préoccupations de concurrence identifiées. Le dossier est renvoyé à l'instruction", a-t-elle annoncé lundi.

Plus de 4 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux

Selon un rapport de l'agence We Are Social, les taux de croissance des médias sociaux s'accélèrent dans le monde au mois d'octobre 2020.

Plus de 4 milliards de personnes utilisent désormais les réseaux sociaux chaque mois et près de 2 millions de nouveaux utilisateurs en moyenne les rejoignent chaque jour.

L'étude révèle également que les internautes passent maintenant en moyenne près de 2 heures et demie par jour sur des plates-formes sociales, tandis que plus des deux tiers de la population mondiale utilisent désormais un téléphone portable (67%).

Parmi les plates-formes, c'est Instagram qui a touché le plus grand nombre de nouveaux utilisateurs entre juillet et septembre 2020 avec un bond de 7% de l'audience publicitaire. Malgré son interdiction en Inde, TikTok a réussi à ajouter plus de 80 millions de nouveaux utilisateurs entre juillet et septembre 2020.

Localiser les apprentis skieurs

Les moniteurs de l'École du ski français (ESF) de la Clusaz vont tester cet hiver un système de suivi et de localisation de leurs élèves, basé sur des capteurs GPS et un réseau de communication LoRa (transmission de données à bas débit et faible consommation d'énergie).

Le système a été développé par la société API-K, implantée dans la vallée du Grésivaudan en Isère.

Concrètement, le moniteur distribuera à chacun de ses élèves un traceur GPS-LoRa, qu'il appairera au début de chaque leçon avec son téléphone portable. Il pourra ainsi retrouver le cas échéant un élève égaré. Les données seront également transmises à l'école en temps réel, permettant de suivre les allées et venues des élèves.

"Il s'agit de permettre à la fois une localisation des élèves et une traçabilité" de ceux-ci, c'est-à-dire de pouvoir identifier à tout moment les personnes potentiellement en difficulté, a expliqué Isabel Mathieu, de la société API-K.

Les données de localisation "ne sont pas conservées", puisqu'il s'agit uniquement de permettre un suivi en temps réel, a-t-elle souligné.

De son côté, l'ESF a précisé "qu'une fois la phase pilote achevée sur la station de La Clusaz", l'objectif sera "d'équiper l'intégralité des 17.000 moniteurs" de l'ESF.

Le succès du jeu "Among us" comparable au phénomène Pokémon Go

En septembre, la version mobile du jeu Among Us a presque atteint le pic de popularité du jeu Pokémon Go en août 2016, selon un rapport du cabinet Superdata. Le jeu indépendant est sorti mi-2018, mais sa popularité a largement augmenté cet été via la plate-forme Twitch.

Son principe consiste à identifier les équipiers et les imposteurs parmi les membres d'un vaisseau spatial, sur le principe du célèbre jeu de sociétés des loups-garous.

Les revenus générés par le jeu (notamment l'achat d'améliorations cosmétiques et la possibilité de supprimer les publicités) sont "très élevés pour un jeu créé par seulement trois développeurs", note Superdata, mais restent en deçà du top 40 des jeux mobiles.

Levées de fonds

- SparingVision, spécialisée en médecine génomique focalisée sur les maladies oculaires, a levé 44,5 millions d'euros auprès notamment de 4BIO Capital, UPMC Enterprises Jeito Capital et Ysios Capita et Bpifrance et de la fondation Fighting Blindness.

Les fonds seront utilisés entre autres pour développer SPVN06, un traitement révolutionnaire de la rétinite pigmentaire (RP).

- Prevision.io (IA, fourniture de modèles prédictifs) a levé 6 millions d'euros auprès des fonds UpFront, Hi Inov et Netventure.

- Beam, nouvelle start-up de l'entrepreneur Dominique Leca (fondateur de Sparrow, vendu à Google), a levé 3 millions d'euros auprès notamment de Spark Capital, Alven, Amaranthine, C4 Ventures. Beam prépare un outil intelligent permettant à l'internaute de garder la trace de ses navigations sur le web.

