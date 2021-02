L'autre actu de la tech: les pompiers comptent sur le paiement sans contact

Le don par paiement sans contact expérimenté avec succès par les sapeurs pompiers lors de la traditionnelle vente du calendrier, ou encore la plate-forme AlloVoisins qui veut devenir une place de marché de professionnels: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Dons aux pompiers sans contact

Plus généreux et respectueux des consignes sanitaires: le don par paiement sans contact a été expérimenté avec succès par les sapeurs pompiers lors de la traditionnelle vente du calendrier.

Empêchés de faire du porte à porte en période de pandémie et face à la dématérialisation croissante des paiements, le réseau des amicales de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a pu utiliser 500 terminaux de paiement de la startup SumUp pour aller au contact des Français dans les centres-commerciaux.

"Près d'un quart de notre collecte a été réalisé grâce au terminal SumUp", a commenté Samuel Blanc, président de l'amicale de la caserne de l'Isle sur le Sorgue (Vaucluse), dans un communiqué.

Résultat: "des dons de 13 euros en moyenne par carte bancaire, soit une augmentation d'environ 7 euros par rapport aux dons en liquide", explique SumUp, qui se voit déjà ouvrir le prochain bal... des pompiers.

Kantar veut mesurer la publicité sur YouTube

Mesurer l'efficacité de la publicité sur Youtube de manière indépendante, c'est l'objectif du projet Moonshot lancé par l'institut Kantar et présenté comme une première.

Concrètement, l'outil Brand Lift Insights de Kantar va intégrer les informations des plates-formes publicitaires de Google (YouTube, Google Ads, Display & Video 360). La solution est disponible aux États-Unis et fait l'objet de pilotes dans 15 autres pays dont la France, précise un communiqué.

Google domine avec Facebook le marché de la publicité en ligne, mais les annonceurs se plaignent régulièrement de ne pouvoir vérifier les données d'audience communiqués par les plates-formes, comme c'est le cas pour d'autres régies.

Kantar souhaite à terme ajouter les données de 250 éditeurs pour couvrir 95% des dépenses publicitaires mondiales sans utiliser de traceurs (cookies).

AlloVoisins se tourne vers les professionnels

Fondée il y a huit ans, la plate-forme AlloVoisins spécialisée dans la prestation de services et la location de matériel entre particuliers (3,7 millions de membres), veut devenir une place de marché de professionnels.

"De la garde d'enfants à la rénovation complète de son logement, chaque +Voisin+ peut ainsi profiter des compétences d'un habitant ou d'un professionnel qualifié près de chez lui", affirme dans un communiqué l'entreprise qui compte 300.000 professionnels parmi ses membres.

E-commerce: la startup nantaise Lengow passe sous contrôle américain

Le fonds américain Marlin Equity Parnters a acquis une participation majoritaire dans la startup Lengow, qui développe une plate-forme pour optimiser les catalogues produits sur les sites de e-commerce, a annoncé l'entreprise fondée à Nantes en 2009.

Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé. Lengow compte 4.600 clients et entend se développer à l'international.

Atos fait une acquisition aux Pays-Bas

Le géant informatique français Atos a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de Profit4SF, société néerlandaise de conseil en technologie, afin de "développer son expertise dans les technologies Salesforce à travers le monde".

Près de 10.000 sites 5G ouverts commercialement en France

A la fin janvier, près de 10.000 sites 5G avaient été ouverts commercialement en France par les opérateurs, selon des données publiées par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) dans le pays, dont 6.273 par le seul opérateur Free. C'est Orange qui mène la danse sur la bande des 3,5 GHz avec 711 sites contre 410 pour Free.

Levées de fonds

- Le spécialiste de la télémédecine TokTokDoc a levé 5 millions d'euros auprès de l'État via le programme d'investissements d'avenir et la Banque des territoires, la Macif et le fonds Swen Capital Partners, ainsi que des actionnaires historiques Crédit Mutuel Arkea et le groupe Vivalto, pour généraliser l'accès à une télémédecine de proximité.

- La start-up strasbourgeoise RDS a levé quatre millions d'euros. Le groupe développe un kit de capteurs connectés, par exemple un électrocardiogramme, qui doivent permettre le suivi d'un patient à risque après une opération.

- La fintech française Smile&Pay, qui ambitionne de simplifier l'encaissement par carte bancaire pour les professionnels, PME et associations, a levé 5 millions d'euros auprès d'Evolem Start, de plusieurs "Business Angels" et Truffle Capital.

- La medtech française Omini, qui développe une nouvelle génération de tests sanguins portables pour contribuer à la décentralisation des soins, a levé 1,7 million d'euros de plusieurs "Business Angels" ou encore de la BPI.

