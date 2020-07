L'autre actu de la tech: les mobiles des Ouïghours pris pour cible

Les téléphones mobiles des Ouïghours pris pour cible, et cinq lieux possibles pour la future vitrine de la cybersécurité française: voici un panorama de l'actualité de la semaine écoulée dans les domaines des technologies numériques:

Les mobiles des Ouïghours pris pour cible

La société américaine de cybersécurité Lookout a découvert quatre programmes malveillants de surveillance sur Android visant principalement la minorité Ouighoure en Chine, et également la minorité tibétaine.

"Le principal objectif de ces applications mobiles malveillantes est de collecter et exfiltrer les données personnelles des utilisateurs vers des serveurs de commande et de contrôle", a indiqué Lookout.

Ces logiciels malveillants ont été intégrés en "cheval de Troie" sur des applications légitimes.

Lookout estime que cette activité est "connectée" à celle du groupe APT 15, alias Ke3chang, Mirage, Vixen Panda ou Playful Dragon, "un acteur basé en Chine".

Cinq lieux possibles pour le futur cybercampus

L'exécutif devrait décider en juillet de la localisation exacte du futur cybercampus, qui doit regrouper sur un même site de l'Ouest parisien entreprises, start-up, administrations et écoles actives dans le domaine de la cybersécurité.

Cinq sites sont en lice, trois à la Défense, un à Boulogne-Billancourt et un autre à Saint-Ouen.

Selon Michel VanDenBerghe, le directeur général d'Orange Cyberdéfense qui a mené les travaux préparatoires, le cybercampus vise une superficie de 20.000 mètres carrés, avec 7 à 900 personnes sur le site.

Plus de 50 organisations ou entreprises se sont déjà engagées à être représentées sur le site, que ses promoteurs espèrent voir ouvrir dès le deuxième 2021.

Attention au "cookie wall"

Les éditeurs de sites doivent s'abstenir d'avoir recourir au "cookie wall", consistant à bloquer les internautes qui refusent les cookies, a estimé l'Association françaises des correspondants à la protection des données personnelles (AFCDP).

Certes, le Conseil d'Etat a récemment statué que la Cnil ne pouvait pas édicter d'interdiction générale et absolue de cette pratique, explique l'AFCDP.

Mais le gardien de la vie privée gardera tout à fait la possibilité juridique de retoquer au cas par cas les "cookie wall", a-t-elle expliqué.

"Si les +cookie wall+ ne sont pas interdits d'office, leur pratique est à bannir, car elle ne respecte pas les exigences du consentement +libre+ exigé par le Règlement européen sur la protection des données", a indiqué l'AFCDP.

En revanche, les éditeurs de site gardent la possibilité de réserver un traitement particulier aux internautes refusant les cookies, en leur proposant un accès payant au site, a précisé l'AFCDP.

Vélo partagé: le Français Zoov "opérationnellement rentable"

Le système de vélo électrique partagé français Zoov est parvenu à être "opérationnellement rentable" dans les deux endroits où il est exploité, sur le plateau de Saclay en Ile-de-France (flotte de 500 vélos) et à Bordeaux (500 vélos également), a affirmé le président de Zoov Eric Carreel, également fondateur et dirigeant de Withings (objets connectés).

Eric Carreel a lancé Zoov il y a un peu plus de deux ans en pleine vogue des vélos partagés sans station type GoBee, Ofo ou Mobike, qui ont aujourd'hui disparu des rues faute de trouver leur modèle économique.

Les vélos électriques Zoov peuvent être laissés après utilisation en stationnement libre, ou bien sur des stations très compactes, raccordées ou non au réseau électrique.

Les vélos peuvent partager leur énergie entre eux si la station n'est pas raccordée au réseau électrique. Le service est actuellement facturé 20 centimes d'euros la minute à l'utilisateur.

Une IA pour éviter la saturation dans les transports

Alstom a développé un outil permettant de calculer en temps réel l'affluence dans les systèmes de transport en commun et les trains de voyageurs, en utilisant notamment les données des "capteurs de poids des trains, des distributeurs de billets, des systèmes de gestion et de signalisation du trafic, des caméras de surveillance et des réseaux mobiles".

Dénommé Mastria, l'outil présenté comme utilisant des technologies d'intelligence artificielle, doit permettre "d'anticiper les niveaux d'occupation préconisés par rapport à la capacité maximale des trains", mais également d'assurer la distanciation sociale dans les trains de voyageurs.

"Mastria peut suggérer d'augmenter la fréquence des trains, de rediriger les passagers vers la station la plus proche, de renforcer des systèmes de transport alternatifs, de restreindre l'accès à certaines stations, voire même gérer la répartition des passagers sur la plateforme pour les aligner sur les voitures de train les moins remplies", explique Alstom dans un communiqué.

L'entreprise a mis en oeuvre sa solution dans le métro de Panama fin 2019, et l'a utilisé pendant la pandémie de coronavirus pour limiter le taux d'occupation à 40%.

Levées de fonds

Owkin (solutions d'intelligence artificielle pour la recherche et développement pharmaceutique) a porté à 70 millions de dollars la levée de fonds de 28 millions de dollars annoncée en mai, avec le concours notamment du fonds Mubadala Capital (fonds d'investissement souverain d'Abou Dhabi).

La start-up Synapse Medicine (issue de l'Inserm et du CHU de Bordeaux) a levé 7 millions d'euros pour poursuivre le développement de sa plateforme d'intelligence artificielle, qui permet aux professionnels de santé de rechercher des informations sur les médicaments et d'analyser des ordonnances en temps réel.

Shipup (solution de traçabilité de colis pour e-commerçants) a levé 6 millions d'euros auprès notamment du fonds d'investissement Elaia ete de Bpifrance.

Finfrog (microcrédit aux particuliers) a levé 5 millions d'euros auprès du fonds d'investissement durable Raise (Clara Gaymard).

Inheartmedical (imagerie cardiaque pré-opératoire en 3D) a levé 3,7 millions d'euros auprès des fonds Elaia et SATTaquitaine.

Unlatch (vente immobilière numérisée) a levé 4 millions d'euros en capital auprès d'AXA Venture Partners.

Pangée (solution permettant à des fabricants d'équipements de proposer du leasing) a levé 2,2 millions d'euros) auprès des fonds d'investissements Irdi Soridec, M Capital et d'investisseurs privés.

Vybe (carte de paiement pour jeunes de 13 à 18 ans) a levé 2,2 millions d'euros auprès de fonds et d'investisseurs privés Ronan Le Moal (ex-DG du groupe Crédit Mutuel Arkea) ou Jonathan Cherki (CEO de Contentsquare).

