L'autre Actu de la Tech: les drones se passent de pilotes

Des drones sans pilote à la Hague et en Belgique, et la version 2021 du palmarès des start-up françaises les plus prometteuses selon le gouvernement: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée.

Un drone sans pilote autour de l'usine de la Hague...

La société Azur Drones expérimente un drone autonome pour assurer la surveillance du site Orano de La Hague (Manche), dédié au retraitement des combustibles nucléaires usés.

Le système Skeyetech permet à un quadricoptère de décoller automatiquement, de voler de manière automatique et de revenir se poser. Equipé de caméras optique et thermique, le drone effectue des missions de surveillance et d'inspection sur le site de 300 hectares de jour comme de nuit, explique la société dans un communiqué.

Doté d'une autonomie en vol de 25 minutes, il est opéré directement par les équipes de sécurité, sans formation de télépilote, qui peuvent suivre ou commander les missions du drone à distance.

Le recours aux drones autonomes s'intensifie pour la surveillance de sites sensibles, qu'il s'agisse d'infrastructures portuaires, de production d'hydrocarbures ou de sites militaires.

... et sur des voies ferrées en Belgique

La société française Drone Volt a annoncé de son côté qu'elle avait réussi un programme de vols automatiques en Belgique au dessus de voies ferrées à la demande d'un "client majeur (...) opérant dans le secteur de la sécurité industrielle".

Les drones ont volé sans pilote et de nuit au total sur une distance de 1.000 kilomètres, avec une distance moyenne de 20 kilomètres par vol parcourus en 19 minutes.

"Ces vols ont servi à réaliser des missions de surveillance et d'observation tout au long des voies ferrées et ce dans des conditions météorologiques souvent difficiles: très basses températures (proches de 0 degré), brouillards épais, vents forts et précipitations fines", selon Drone Volt.

Les drones étaient équipés d'une caméra à vision nocturne pointue permettant d'identifier clairement des éléments situés sur le parcours tels que des animaux, des personnes ou des véhicules.

Le gouvernement actualise sa liste des stars de la tech

Le gouvernement a publié lundi l'édition 2021 du Next 40 et du French Tech 120, la liste des start-up et jeunes entreprises tech françaises les plus prometteuses qui ont droit à un "accompagnement renforcé" de l'Etat.

Par rapport à 2020, le taux de renouvellement de la liste est d'environ 25%, selon Bercy. Les entreprises sont sélectionnées sur la base des levées de fonds réalisées ou de la croissance de leur chiffre d'affaires.

Dans le Next 40, les 40 premières, neuf entreprises font leur apparition. Parmi les nouveaux arrivants figurent notamment le réseau social Yubo, Avis Vérifiés (collecte d'avis clients) et Kineis (projet de constellation de nano-satellites). Parmi les "promus" figurent également Brut (nouveau média) ou Cybelangel (cybersécurité).

Parmi les "sortants" du Next 40, figurent notamment Devialet (enceintes haut de gamme), VestiaireCollective (dépôt-vente luxe mode) ou Finalcad (transformation numérique du BTP): elles passent dans le French Tech 120 mais ne figurent plus dans le groupe de tête.

Voler en temps de Covid: une solution informatique intégrée

Le groupe SITA, fournisseur de solutions informatiques pour le secteur du voyage aérien, a mis au point un produit combinant l'autorisation électronique de voyage, un traitement anticipé des passagers et un outil de gestion des flux, "pour aider les compagnies aériennes, les aéroports, les gouvernements et les passagers à partager en toute sécurité les informations sur les tests de santé ou les vaccinations nécessaires pendant les voyages".

L'idée de la solution "Health Protect" est notamment de soumettre aux autorités, de façon sécurisée, des résultats de tests PCR ou des informations sur des vaccinations, leur permettant "de décider en connaissance de cause si un passager peut voyager", le tout "dans une ère où les réglementations aux frontières changent régulièrement".

OVHcloud augmente sa présence en Asie Pacifique

L'hébergeur et fournisseur de services informatiques OVHCloud compte désormais 3 centres de données en Asie/Pacifique, sur un total de 32 dans le monde, avec l'ouverture d'un second centre à Sydney.

Il a également "doublé de capacités" son centre de données de Singapour, où se trouve son état-major régional pour la zone Asie-Pacifique, a-t-il annoncé.

OVH, qui compte 90 collaborateurs sur la zone, prévoit de nouveaux recrutements à Singapour, en Australie et en Inde.

Dans la région, OVHCloud compte développer des serveurs polyvalents destinés aux petites entreprises, et des serveurs dédiés au jeu vidéo.

La 5G via l'espace

Thales Alenia Space a réalisé avec l'opérateur coréen de satellites KT SAT (filiale de Korea Telecom) une démonstration d'utilisation du satellite pour desservir en 5G des régions isolées. Dans ce cas de figure, le satellite est utilisé pour relier des antennes 5G au coeur de réseau national, sans passer par la fibre, le câble ou les réseaux hertziens.

L'expérience a été conduite avec le satellite géostationnaire Koreasat-5A. Korean Telecom est une pionnière dans la 5G, revendiquant notamment le titre de première société à avoir commercialisée celle-ci.

Bouygues Telecom lance la 5G à Bordeaux

L'opérateur Bouygues Telecom a annoncé l'ouverture de la 5G à Bordeaux, ville écologiste qui avait pourtant fait part de ses réserves sur le déploiement de ce réseau mobile de dernière génération, et sur l'ensemble des communes environnantes. Le réseau 5G de Bouygues Telecom est désormais effectif dans plus de 25 grandes villes françaises de plus de 70.000 habitants.

Levées de fonds

Not So Dark (restauration par livraison uniquement) a levé 20 millions d'euros auprès de Kharis Capital.

Homa Games (développeur et éditeur d'applications mobiles de jeu) a levé 15 millions de dollars auprès des fonds Idinvest Partners, d'e.ventures et d'investisseurs privés.

Cajoo (livraison de courses à domicile) a levé 6 millions d'euros auprès des fonds Frst et XAnge.

Hopium (fondée par le coureur automobile Olivier Lombard pour produire des voitures haut de gamme à hydrogène) a levé 5 millions d'euros auprès d'investisseurs privés.

Vroomly (comparateur de prix de garages et prise de rendez-vous) a levé 5 millions d'euros auprès de Via ID.

La start-up marseillaise CrocoGoDigital - détection automatisée des troubles cognitifs chez l'enfant et outils de remédiation - a levé 1,4 million d'euros auprès de Région Sud Investissement, Caap Création (Crédit Agricole Alpes-Provence) et d'autres investisseurs.

HD Rain (capteurs de précipitations pour la météo) a levé 1,1 million d'euros auprès de Newfund, Kima Ventures et ResiliAnce (groupe Touton).

Murfy (réparation d'électro-ménager à domicile) a levé près de 1 million d'euros en financement participatif sur la plateforme Lita.co pour étendre sa couverture géographique en France.

