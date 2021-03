L'autre Actu de la tech: les coopératives existent aussi dans la tech

Un fonds d'investissement spécialisé dans les start-up à statut coopératif, et un point sur les sites 5G techniquement opérationnels en France: voici un florilège d'infos tech de la semaine écoulée:

Des coopératives dans la tech

Plusieurs acteurs du monde coopératif et tech d'Auvergne Rhône-Alpes ont créé CoopVenture, un fonds d'investissement destiné aux start-up qui choisissent le statut coopératif.

Le fonds, qui a d'ores et déjà réuni 4,425 millions d'euros, prévoit d'investir de 150.000 à 300.000 euros dans les start-up au statut de Scop (société coopérative et participative) ou Scic (société coopérative d'intérêt collectif).

Il s'agira de "financement de long terme", les start-up ayant pour objectif de restituer au total "2 à 4 fois" les sommes reçues sur une période de 10 ans. La restitution se fait sous forme de réinvestissement dans CoopVenture, pour permettre à celui-ci d'investir à nouveau.

Le fonds est financé pour l'instant par le mouvement Scop (sociétés coopératives ouvrières de production), le Crédit coopératif, et trois Scop: Alma (un éditeur grenoblois de logiciel d'une centaine de collaborateurs), groupe UP (anciennement groupe Chèque Déjeuner, 3.750 collaborateurs), Idea (solutions de logistique industrielles, 1.400 collaborateurs).

Techniquement, CoopVenture investit en devenant coopérateur dans la start-up financée, ou en prenant des titres participatifs.

Près de 11.000 sites 5G techniquement opérationnels en France

Au 1er mars, 21.714 sites 5G (antennes) avaient été autorisés par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) en France, dont 10.693 étaient déclarés comme techniquement opérationnels par les opérateurs, selon l'ANFR.

Parmi ces antennes techniquement opérationnelles - mais pas forcément encore en service commercial - 1.995 émettaient dans la bande des 3,5 GHz, celle qui est exclusivement réservée à la 5G et qui a fait l'objet d'un processus de mise aux enchères à l'automne. Les autres émettaient dans des bandes de fréquences (700 MHz et 2,1 GHz) partagées avec la 4G.

Fonds d'investissement quantique

Quantonation, le fonds d'investissement dans le quantique lancé par l'entrepreneur Charles Beigbeder, a annoncé avoir réuni plus de 20 millions d'euros (phase dite de "closing") pour procéder à ses prises de participations.

Quantonation a déjà procédé à une douzaine d'investissement dans des start-up quantiques, un secteur encore très embryonnaire et proche de la recherche fondamentale.

Parmi les financeurs de Quantonation figurent notamment Thales, le fonds britannique Draper Esprit et Jean-Michel Germa (fondateur de la Compagnie du Vent, cédée à Engie).

Logiciels: Eurazeo donne un coup d'accélérateur à Questel

L'éditeur français de logiciels Questel, racheté en décembre par la société d'investissement Eurazeo et le fonds IK Investment Partners, va acquérir le spécialiste en propriété intellectuelle NovumIP, a annoncé Eurazeo lundi dans un communiqué.

Les deux sociétés d'investissement, qui ont déboursé chacune 175 millions d'euros pour devenir actionnaires majoritaires de Questel en décembre 2020, "contribueront" à financer ce rachat, dont le montant n'a pas été dévoilé.

Elles investiront ensuite environ 150 millions d'euros chacune pour "soutenir le développement" de Questel, a précisé un porte-parole d'Eurazeo à l'AFP.

Créé en 1978, Questel compte 900 salariés dans 30 pays. Il est spécialisé dans la gestion de la propriété intellectuelle, avec une plateforme de services automatisés dédiés aux brevets et aux marques.

Ubisoft s'associe à la Ligue de Football belge

La start-up Sorare, qui a levé 40 millions d'euros auprès de fonds américains et de stars du football, a annoncé l'utilisation de sa technologie dans le cadre d'un projet mondial de "fantasy football" développé en partenariat entre l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft et la ligue professionnelle de football belge, permettant de "collectionner, acheter, vendre et gérer une équipe de football virtuelle" via des cartes de joueurs numériques inscrites dans une blockchain.

Le lancement beta de +One Shot League+ "sera l'occasion de recueillir les commentaires des joueurs afin de créer la meilleure expérience possible", expliquent les sociétés dans un communiqué. "La clé du succès réside dans le suivi des performances individuelles réelles" des joueurs, précisent-elles.

L'utilisation de la blockchain "permet également d'établir la rareté des cartes digitales et d'échanger ces dernières sur plusieurs dizaines de places de marché d'actifs numériques", justifient-elles.

Le gouvernement veut relancer l'ouverture des données publiques

Le gouvernement a annoncé que 60 nouveaux jeux de données et codes sources utilisés par les administrations seront ouverts en 2021, à l'occasion d'une présentation de son projet pour "accélérer la transformation numérique de l'Etat" et des 10 ans de la mission Etalab, qui développe et maintient le portail des données ouvertes data.gouv.fr.

"Une feuille de route devra être fournie par chaque ministère sur la gouvernance, l'ouverture et la valorisation de ses données en septembre", a-t-il précisé dans un dossier de presse.

"Nous allons créer un pôle dédié à l'animation et à la promotion interministérielle en termes de logiciel libre qui a un rôle très fort à jouer dans le cadre de cette politique ambitieuse de la donnée", a déclaré la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin.

La France est attractive pour les centres de données

La France est le neuvième pays le plus attractif au monde pour construire un centre de données, selon un baromètre réalisé par la société d'ingénierie Arcadis. La France figure au 5ème rang des pays européens, derrière les quatre pays nordiques - Suède, Norvège, Danemark, Finlande - dans ce classement qui place en tête les Etats-Unis, Singapour et le Japon.

L'Hexagone, dixième marché mondial du numérique, peut se prévaloir de bonnes appréciations en matière de fourniture d'électricité - fiabilité et prix - et de cybersécurité, indique l'étude. En revanche, la France pâtit d'un plus faible niveau de couverture en haut débit que certains de ses rivaux, et d'une difficulté supérieure à obtenir des permis de construire, ajoute-t-elle.

Mon justif sur la blockchain

La société Archipels, crée par la Caisse des dépôts, EDF, Engie et La Poste, a lancé un service de certification documentaire reposant sur la blockchain, qui permet d'authentifier automatiquement des justificatifs - de domicile par exemple - produits par ces grands opérateurs de service public.

La solution d'Archipels vise à permettre aux entreprises de vérifier soigneusement et en ligne l'identité de leurs potentiels clients, ce qui est une exigence légale pour certains types de services comme les services financiers (procédure dite KYC, "know your customer", soit "connaissez votre client").

Pour une banque par exemple, "pas besoin d'attendre que le document soit vérifié manuellement par un opérateur ou traité par un algorithme", explique Archipels. "Si un justificatif a été modifié ou falsifié" par rapport à son empreinte numérique dans la blockchain, "il n'est pas authentifié".

Levées de fonds

Mansa (micro-crédit pour les indépendants) a levé 6 millions d'euros en capital auprès notamment du fonds britannique Anthemis, du fonds français Founders Future et d'investisseurs privés.

Humancraft (intermédiation entre entreprises de services numériques et grands comptes) a levé 5 millions d'euros auprès notamment du fonds Odyssée Ventures et de Bpifrance.

Full Speed Automation, start-up de la Silicon Valley fondée par un Français ancien de Tesla, Luc Leroy, a levé 3,2 millions de dollars avec la participation des fonds français Kima Ventures et Serena Capital, et de l'entrepreneur Bruno Bouygues. Full Speed Automation est active dans l'automatisation industrielle.

MonSuperVoisin, plateforme de services entre voisins, a levé 1 million d'euros auprès d'acteurs de la grande distribution pour pivoter vers la fourniture de services de proximité en marque blanche pour les grandes enseignes.

Omie&Cie (livraison à domicile de produits d'épicerie durables et sains) a levé 1 million d'euros auprès du fonds XAnge. Omie&Cie a été fondé par Christian Jorge, co-fondateur de la nouvelle licorne française Vestiaire Collective.

jub-lby/kd/sr